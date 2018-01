Napoli dogovorio najveće zimsko pojačanje!

Stiže bombarder

Veličina slova A A A

Napoli je sinoć uspeo da napravi odlučujući korak ka dovođenju Bolonjinog bombardera Simonea Verdija. Italijanski mediji javljaju da je postignut načelan dgovor sa Bolonjom oko obeštećenja i da će Verdi postati najveće zimsko pojačanje Napolitanaca.

Predsednik De Laurentis se lično uključio u pregovore i zapretio Bolonji da će se okrenuti dovođenju Deulofeua ako nastave da dižu cenu. Bio je to signal za Bolonjeze da su izvukli maksimum iz Napolijeve ponude i rešili su da je prihvate. Bolonja je pristala na 24.000.000 evra plus oko milion evra kroz bonuse. Takođe, nije isključeno da Bolonja prihvati i ponudu od 20.000.000 evra plus nekog igrača Napolija. Želja je Ćićireti kojeg je Napoli kaparisao iz Beneventa za sledeće leto. Ipak, malo je verovatno da će se Benevento već sada odreći jednog od najboljih igrača.

Ostaje još da Napolitanci postignu dgovor i sa Verdijem, ali to bi trebalo da bude lakši deo posla. Na stolu je ponuda vredna 1.500.000 evra po sezoni plus bonusi.

Simone Verdi je velika želja trenera Sarija koji je insistirao na takvom profilu igrača s obzirom na povredu Milika. Prvi deo sezone su izgurali Kaljehon, Mertens i Insinje, ali nije realno očekivati da igraju toliko do kraja sezone i Sari je u Verdiju dobio četvrtog čoveka za tri mesta u napadu. Verdijev kvalitet je što može da igrea desno, levo, ali u sredini napadača u formaciji 4-3-3. On je Milanovo dete koje na San Siru nikada nije dobilo pravu priliku.

Eksplodirao je u Bolonji gde se se skrasio posle serije pozajmica na koje ga je Milan slao. Zašitini znak su mu strašan šut i evrogolovi. Ove sezone je na jednom meču čak postigao golove iz slobodnjaka različitim nogama. Napoli u njemu dobija veliko pojačanje u borbi za "skudeto".

(FOTO: Action images)