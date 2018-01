Napoli to po kratkom postupku - Maksimović ne ide ispod 20.000.000 evra!

Tako piše Il Matino, poslovično veoma dobro upućen u dešavanja u Napoliju

Veličina slova A A A

Spartak iz Moskve je veoma zainteresovan za dovođenje Nikole Maksimovića i po jučerašnjim informacijama taj transfer je bio jako blizu realizacije. Međutim, danas Il Matino izlazi sa podacima koje se neće dopasti čelnicima Moskovljana: Aurelio De Laurentis traži 20.000.000 za Maksimovića i neće da čuje ni za šta ispod toga!

To će svakako zakomplikovati mogući transfer...

Spartak je želeo da plati Napolitancima 2.000.000 evra, da dovede Maksimovića na pozajmicu, a da onda da 12.000.000 na kraju sezone ako bude želeo da zadrži srpskog reprezentativca.

Međutim, prvi čovek Napolija to ne želi ni da sluša. To je donekle i logično s obzirom na to da je Maksimović plaćen 28.000.000 evra. Taj iznos sigurno Laurentis neće uspeti da izvuče nazad, ali želi da gubitak na Maksimoviću bude što manji.

Dakle, Spartak je na ponudi od oko 14.000.000 - 15.000.000 evra. Napoli traži 20.000.000.

Da li će se prevazići ova finansijska rupa?

(FOTO: Action images)