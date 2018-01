Napoli u problemu - Deulofeu traži previše, a Verdi je već dogovoren! Poznati detalji...

Rešenje u ponedeljak

Italijanska državna televizija Rai je pre samo nekoliko dana obelodanila da je Napoli dogovorio transfer Đerara Deulofuea iz Barselone, ali se brzo otkrilo da posao ipak nije toliko blizu kraja kako se činilo. U međuvremenu Napoli je zaista dogovorio transakciju sa Bolonjom i dolazak Simonea Verdija! I tu kreću Napolijevi problemi...

Deulofeu je od Napolija tražio 2.500.000 evra na ime godišnje plate, što klub ne može da ponudi i pokušava da nađe formulu po kojoj će umanjiti njegova potraživanja. Pritom, Napoli nema čak ni dogovor s Barselonom. Jer, iako Deulofeu u ugovoru ima važeću klauzulu na 20.000.000 evra, Napoli je nije aktivirao ponudio 18.000.000, plus još 2.000.000 evra kroz bonuse, dok Barsa traži čistih 20.000.000.

U Napoliju sada idu na opciju pozajmice, uz opciju otkupa ugovora na 20.000.000 evra na leto, kako bi eventualno pokušali u delo da sprovedu dupli posao. A to je baš uparivanje Deulofeua sa Simoneom Verdijem.

Bolonja je već prihvatila Napolijevih 20.000.000 evra, plus još četiri miliona na bonuse, ali Verdi i dalje nije siguran šta mu je činiti. Inter je bio u igri, ali on nema novac da plati toliki transfer, pa je Verdi tražio da mu se da rok do ponedeljka, kada se vraća s odmora, kako bi razmislio.

Verdi je već potvrdio da hoće da ode, ali se nadao transferu u Inter. Ali, Napoli je mnogo konkretniji i prema Bolonji i prema italijanskom reprezentativcu.

Opet, veliko je pitanje da li Napoli može da izvede oba transfera ove zime, ili će se fokusirati samo na jedan. Deulofeu je prva želja i Napoli ne odustaje lako od njega, ali je Verdi bliži...

