Napolijev novogodišnji paket: Napadač stiže sigurno, dogovor sa još dvojicom

Predsednik De Laurentis obećao navijačima da će biti srećni

Bliži se početak zimskog prelaznog roka, a jedan od najaktivnijih klubova na januarskoj pijaci će biti Napoli. Predsednik De Laurentis je nedavno obećao navijačima da će biti zadovoljni prelaznim rokom, a italijanski mediji danas javaljaju da Napolitanci rade u nekoliko pravaca na fudbalskoj pijaci.

De Laurentis je potvrdio da sigurno stiže napadač Roberto Ingleze iz Kjeva. Njega je Napoli kupio još prošlog leta i ostavio ga na pozajmici do kraja sezone, ali je zbog povrede Milika ubedio klub iz Verone da im ranije pošalje Inglezea koji će pojačati konkurenciji u ofanzivnoj liniji.

Ali to nije sve... Italijanski mediji javljaju da se Napoli dogovorio i sa povremenim nemačkim reprezentativcem iz Ajaksa, Amirom Junesom. On je pristao na petogodišnji ugovor vredan 1.500.000 evra po sezoni. Plus bonusi. Ostaje da se Napoli dogovori sa Ajaksom koji nema mnogo izbora. Junesu na kraju sezone ističe ugovor tako da Ajaks može da ga tada izgubi bez obeštećenja ili da sada nešto zaradi od njegove prodaje. Holandski klub traži 15.000.000 evra, ali Napoliju ne pada na pamet da plati toliku sumu za igrača koji će na leto biti slobodan. Ajaks mora da pristane na drastičan popust ukoliko želi obeštećenje...

Treći igrač sa kojim je italijanski klub postigao usmeni dogovor je Šime Vrsaljko iz Atletika. Desni bek je nezadovoljan minutažom u Madridu i želi u Napoli gde bi više igrao. Međutim, problem je Atletiko koji traži 20.000.000 evra za obeštećenje. Napolitancima je to previše i nadaju se da će Jorgandžije spustiti cenu.

(FOTO: Action images)