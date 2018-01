Napolijevo lutanje ide do Pariza, sad je Moura cilj! Baloteli je san...

Svi dosadašnji pokušaji nisu bili uspešni

Simone Verdi je odbio, Matea Politana ne pušta Sasuolo, Barselona zateže za Đerara Deulofeua... Napolijevo lutanje i potraga za adekvatnim krilnim napadačem otišla je do Pariza, gde se kao meta pojavio - Lukas Moura.

Brazilac se ovih dana dovodio u vezu sa Mančester junajtedom, Nantom, odnedavno i Totenhemom, ali kako se ništa konkretno ne dešava, vreme mu više nije saveznik. Nije ni Napoliju, koji je već tri puta ozbiljno udario u zid, a mesto na krilo treba popuniti.

Mada se činilo da je Napoli rešio problem sa Đerarom Deulofeuom, taj posao je izgleda sve dalji od realizacije. Interesantno, Barselona radi isto što i Interu oko Rafinje - zateže pregovore i vaga sve opcije. A u Napulju su počeli da gube strpljenje, kao i u Interu, pošto je sportski direktor Pjero Auzilio postavio ultimatum da se odgovori do kraja dana.

Napoli je u međuvremenu probao sa Verdijem, a on je odbio. Bar do leta. Politano je odmah izrazio želju da ode iz Sasuola, ali je klub stopirao svaki pokušaj transfera, čak i varijante u kojim bi Napoli pored 20.000.000 evra obeštećenja poslao i Nikolu Maksimovića ili Emanuelea Đakerinija na pozajmicu do leta.

Sada se na horizontu ukazao Moura, koji do kraja januara mora da nađe novi klub ukoliko želi da uveća šanse da zaigra na Mundijalu u Rusiji. Ove sezone odigrao je svega 79 minuta za PSŽ i sam je priznao francuskim medijima da su mu dani u Parizu odbrojani. Nant je odbio jer smatra da bi to bio veliki korak unazad za njega, uprkos tome što mu Klaudio Ranijeri nudi stalno mesto u timu. Mančester junajted je sav fokus usmerio ka dovođenju Aleksisa Sančeza i Mourin je transfer pao u zaborav. Pregovori s Totenhemom su počeli, ali Danijel Levi je poznat kao tvrd pregovarač.

Napoli je možda jedino realno rešenje. Doduše, zna se da je Mouri draža Premijer liga, ali sa Napolijem bi se borio za titulu. Mourin agent bi danas trebalo da se nađe sa čelnicima Napolija kako bi se razgovaralo o opcijama.

Dok se sada vodi velika bitka za Mouru, u Napulju sanjaju Marija Balotelija na leto. Italijan je na izlaznim vratima Nice, ističe mu ugovor u junu i slobodan je. Povratak na Čizmu je gotovo siguran, samo je pitanje da li će opet u Milan, ili u Napoli. Milanska Gazeta tvrdi da je Napoli u pol poziciji, jer Baloteli gaji posebne emocije ka Napoliju, a i u dobrim je odnosima sa prvim čovekom kluba Aurelijom de Laurentisom. O tome je čak nekoliko puta pričao i Balotelijev agent Mino Rajola, a milanski sportski dnevnik podseća koliko je Baloteli sazreo kao igrač u Nici, da se smirio i posvetio samo fudbalu, a da mu Italija strašno nedostaje.

Napoli bi to da iskoristi i već sada završi jedan veliki transfer na leto.

