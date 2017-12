Naravno da Murinjo ima izgovor: Penal nad Ererom, Siti imao sreće, dao golove ni iz čega...

Siti je dodupe imao i posed lopte od 65 odsto, 14 šuteva naspram Junajtedovih osam...

Veličina slova A A A

Opšti utisak: Siti je bio mnogo bolji takmac u mančesterskom derbiju. Statistika kaže: Siti je bio mnogo bolji takmac u mančesterskom derbiju. Ali Žoze Murinjo izgleda da to jednostavno ne može da prevali preko jezika. Trener Mančester junajteda kao po običaju ima spreman alibi za neuspeh.

Prvi...

"Siti je veoma dobar tim. Ali je imao i sreće", počinje Murinjo posle poraza od 1:2.

Odbija čak i da se pohvalno izrazi o Sitijevim golovima. Naziva ih "lošim", jer ih vidi kao posledicu grešaka njegovih igrača.

"Dali su dva baš loša gola. Prilično je neverovatno primiti takva dva gola. A kad primiš dva takva gola u ovakvoj utakmici loše se osećaš. Jer sada ćemo svi da pričamo o tome šta su oni uradili dobro, a oni su dali dva gola ni iz čega. Iz dobitaka. Dva u suštini jeftina i laka gola".

Nije ni samo do rivala. Malo je i do sudije Majkla Olivera...

"Čist penal (nad Anderom Ererom, prim.aut)? Žao mi je nas, žao mi je i Majkla, jer je dobro sudio. Ali ovo je čist penal. Sudija je pogrešio. Dešava se to. Evo, prošle sezone smo imali sličnu situaciju isto ovde protiv Sitija. Vodili su sa 2:1, a gospodin Klatenburg nije video penal: Klaudio Bravo nad Vejnom Runijem. Ali sudija je ljudsko biće. Dao je sve od sebe, želeo je da odsudi dobro, mislim i da jeste, ali je napravio tu jednu grešku, a ispostavilo se da je ona bila ključna za ishod utakmice", komentariše Murinjo.

Sudija Majkl Olliver ne samo da nije svirao penal, već je Ereri pokazao žuti karton zbog simuliranja.

Dakle, baš nikakvi komplimenti na račun Sitijeve igre?

"Da, imao je veći posed lopte, da izgledalo je da kontrolišu utakmicu, ali najvažniju odbrambenu intervenciju imao je njihov golman, a najvažnija sudijska odluka bila je ta nesrećna Oliverova odluka", uporan je Murinjo.

(FOTO: Action Images)