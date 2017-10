Nas je oduševio, ali šta trener kaže za Teove igre? Šut je u prvom planu

Dok Rivers je zadovoljan

Miloš Teodosić je na prvim pripremnim utakmicama u dresu Los Anđeles Klipersa pokazao šta zna. Delio je vraški dobre asistencije, zaludeo je ljubitelje košarke širom sveta, ali i nas koji znamo šta on sve može da uradi.

Bilo je zanimljvio čuti šta na sve to ima da kaže trener Los Anđeles Klipersa Dok Rivers, a sada se i on oglasio.

Kaže da je Teo igrao jako dobro, ali nije upotpunosti zadovoljan. Element igre na kom Teo mora da poradi, odnosno da ga više i bolje koristi je - šut.

„Miloš je igrao odlično. Deandre Džordan je bio impresivan, način na koji se kretao je bio dobar. Imamo četiri beka, tako će biti cele godine. To je super jer su svi odlični. Miloš dobro igra, ali će biti još bolji kada se razigra, to će vam i on reći. Mora da pronađe šut. On je sjajan šuter. Trenutno gleda dosta da asistira, što je u redu gledajući sa moje strane. Ali, kako sezona bude išla Miloš će biti sve bolji, bolji i bolji“, rekao je Rivers.

Nema sumnje da će biti mnogo dobrih asistencija kada u ekipi imate Tea i Deandre Džordana, odnosno Blejka Grifina. Ali, kada Teo uđe u šutersku seriju što svakako zna - u to smo se uverili mnogo puta do sada - tada će cela priča biti "ona prava".