Naš veliki cilj je da stignemo do Beograda

Nik Kalates ima velika očekivanja pred početak Evrolige

Veličina slova A A A

Ako ste se pitali kako izgleda cilj Panatinaikosa za ovu sezonu, onda je najbolje da pročitate reči Nika Kalatesa. I da se uverite da Zeleni pucaju stvarno visoko, čak do Fajnal fora Evrolige koji se 2018. godine održava u Beogradu.

"Ove sezone želimo da napravimo iskorak. Pet godina van Fajnal fora za PAO je mnogo. To je naš veliki cilj. Da dođemo do Beograda. Imamo neka nova lica i moramo da pronađemo hemiju između nas", rekao je Kalates za grčku Gazetu.

Kakav Panatinaikos možemo da očekujemo u poređenju sa prošlogodišnjim sastavom?

"Rekao bih da smo sada mnogo bolji u pogledu atleticizma. Imamo igrače koji igraju na više potzicija, pa to trener Paskvalu dozvoljava da ima više varijanti u igri. Jako je važno što je trener tu, odradio je pripreme, dobro poznaje tim. Ali, najveći cilj na kraju svega je Fajnal for", rekao je Kalates.

Inače, u redovima Zelenih ovih dana nije najbolja atmosfera pošto su Kej Si Rivers, Kris Singlton, Džejms Gist i Nik Kalates nedavno kažnjeni zbog toga što su se vratili u tri sata ujutru u hotel, a nisu imali dozvolu za izlatak.

I uz sve to - Kalates tvrdi da su ciljevi ovako visoki.

Videćemo kako će to izgledati na parketu.