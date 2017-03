Navijači kažu - Dibala, Zidan hoće - Azara, Perez odlučuje! Realov juriš na novog Galaktikosa

Sve je spremno za fudbalsku eksploziju koja će potresti celu Evropu

Tokom nadolazećeg leta u centru pažnje fudbalske planete neće biti samo dešavanja na tržištu, već i predsednički izbori u najvećem klubu - madridskom Realu.

Kako smo već pisali, Florentino Perez već sad može da se spremi za novi mandat, pošto trenutno nema konkurenciju. A kako to obično bude, kad god Florentino dobije potvrdu vernosti, tako Real i njeni navijači dobiju skupocene darove. Tako će i ovog leta na stadion Santjago Bernabeu sleteti novi Galaktikos. To bi, po svoj prilici, trebalo da bude Eden Azar.

U susret izborima... Stiže veliko ime u tabor šampiona!

Mada su navijači Kraljevskog kluba u anketi renomiranog madridskog lista Marka izabrali Paula Dibalu kao sledeće multimilionsko čudo u španskoj prestonici, dok su Azar i David De Hea zauzeli drugu poziciju, trener Zinedin Zidan izabrao je - belgijskog majstora.

Kako pomenuti dnevnik, uvek dobro obavešten o dešavanjima u Kraljevskom klubu, saznaje, Zinedin Zidan dao je zeleno svetlo da se krene u veliku ofanzivu na momka koga Realovi skauti prate već pet godina. Perez je obavešten o ovoj odluci, ali još nije doneo konačnu ocenu o tome na koga će se potrošiti veliki novac.

Azar je bio Realova meta i prošlog leta, kada se Belgijanac našao na izlaznim vratima Stamford Bridža posle turbulentne sezone u Čelsiju. Ali, Antonio Konte uspeo je da ugasi vatru. Mada je Azar Čelsijev mezimac, ni Belgijanac ne može da ostane imun na interesovanje najtrofejnijeg evropskog giganta.

Jer, nepisano pravilo kaže - Igrati u Realu, znači igrati u najvećem klubu na planeti.

Realovi skauti sastavi su temeljan izveštaj o Azarovim igrama, činjenici da je ponovo na nivou igara iz najboljih dana u Čelsijevom dresu i da upravo on vodi Čelsi ka šampionskoj tituli. Samo ove sezone već ima 11 golova i pet asistencija u svim takmičenjima.

Čelsi sigurno neće pristati na laku prodaju Azara i pokušaće da izvuče svaki evrocent od Reala. To, praktično, znači da bi vrlo lako narednog leta mogao da padne još jedan rekord u visini obeštećenja izdvojenog za jednog fudbalera. Plavcima ulogu igra i to što je Belgijanac ugovorom vezan do juna 2020. godine. Plata od 10.000.000 evra neto (posle poreske filtracije prim. aut) nešto je sa čime Real može lako da se nosi. Posebno kada je u pitanju kupovina novog Galaktikosa.

Bude li Real uspeo da nagovori Azara da dođe na stadion Santjago Bernabeu, Perez će konačno stvoriti triling dovoljno moćan da se suprotstavi Barsinom trozupcu Mesi - Nejmar - Suarez. Jer, Ronaldo, Bejl i Azar mogli bi ravnopravno da se bore za laskavu titulu najmoćnije vatrene sile u Evropi.

To, verovatno, znači da će Real ostati bez Alvara Morate, koga Čelsi dugo želi, a možda čak i Karima Benzeme, čije se mesto u Kraljevskom klubu trese još od prošlog leta.

Iako je na vrhu liste, Paulo Dibala trenutno je bliži ostanku u Juventusu, pa čak i odlasku u Barselonu. Podsetimo, on je prošle godine izjavio kako bi preplivao Sredozemno more kada bi stigao poziv iz Katalonije. Ipak, Italijom sve češće kruže priče o tome da će Dibala ostati veran Dami.

David De Hea takođe je jedan od prioriteta, ali teško je očekivati da će upravo on biti sledeći Galaktikos. Real će svakako još jednom krenuti u lov na golmana Mančester junajteda, koga je za dlaku ispustio pretprošlog leta. Prvo iz razloga što Kejlor Navas ima sve manje poverenje u vrhuški kluba, drugo, Perezu možda i važnije pravilo - Navas se ne uklapa u imidž Reala.

Bilo kako, biće pakleno. Jer, u igri je i Kilijan Mbape iz Monaka, a u igri je zaista mnogo novca.

Ko da dočeka leto?

