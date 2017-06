Navikao je Arsenal da ga Barsa čerupa... Beljerin će biti najskuplji!

Informacije iz Katalonije govore da je pola posla završeno

Meta broj jedan - Ektor Beljerin! Barselona je maldog Španca označila kao prioritet u letnjem prelaznom roku, a svi znamo šta na kraju bude kada Barselona nekoga želi mnogo...

Odavno je Beljerin na listi želja Barse, a sada je novi trener Ernesto Valverde izdao naredbu da mu dovedu mladog reprezentativca Španije. Ne samo da se složio sa direktorom Fernandezom po pitanju Beljerina, već Valverde još više insisitira na kupovini Beljerina kao glavnog pojačanja ovog leta.

Beljerin je dete Barse koje je kao omladinac u ulozi „kusura“ otišao u Arsenal u sklopu povratničkog transfera Seska Fabregasa. U Barsi nisu bili svesni da su tada napravili istu grešku kao sa Seskom i da će godinama kasnije morati opet papreno da plate kako bi vratili svoje dete.

Iako je Beljerin pre nekoliko meseci potpisao novi ugovor sa Arsenalom to ne mora da znači i da ostaje. On ima usmeni ugovor sa Barselonom. To danas otkriva nekolicina katalonskih medija. Beljerinov menadžer Albert Botines se sastao sa Barsinim členicima i postignut je sporazum. Beljerin je pogotovo zadovoljan što je pregovorima prisustvovao predsednik kluba Đozep Marija Bertomeu i time pokazao koliko je Barsa ozbiljna. Sada je na igraču da ubedi Vengera na prodaju i da potom Arsenal postigne dogovor sa Barsinim glavnim pregovaračem Raulom Sanljehijem oko cene.

Arsenal sigurno neće pustiti Beljerina tek tako. Šuška se o ceni od 50.000.000 čime bi Beljerin postao najskuplji desni bek u istoriji fudbala. Ali Barsa pristaje i na to. Katalonski klub ne žali pare kada je reč o prioritetnim pojačanjima. Beljerin im je potreban jer je pozicija desnog beka veliki problem od odlaska Danija Alvesa. Vidal se nije pokazao, a Serđi Roberto je prinudno igrao na desnom boku minule sezone. Beljerin bi bio dugoročno rešenje, a so bzirom da je prošao Barsinu školu, zna šta se od njega traži.

Koliko god se Arsenal opirao, velika je verovatnoća da će na kraju popustiti. Tako je bilo uvek kada bi se Barsa namerila na nekog Vengerovog igrača. Počevši od Overmarsa i Petija, preko Van Bronkhorsta, Hleba, Songa, Anrija, Fabregasa, Vermalena...

Ako Barsa kojim slučajem ne uspe u nameri da vrati Beljerina, ima i rezervne varijante. To su Sidibe iz Monaka i Nelson Semedo iz Benfike. Sidibe se čak pominje i kao zamena za Beljerina u Arsenalu, pa verovatno s nestrpljenjem čeka rasplet oko mladog Španca...

