NBA: Bjelica 8, Bobi 6, Rasel promašio 16 šuteva i stigao do tripl-dabla! Kakva noć Rodnija Huda (VIDEO)

Promenjivo raspoloženje i solidan učinak srpskih igrača na sinoćnjim mečevima NBA lige. I Nemanja Bjelica i Boban Marjanović ostvarili su tek jednocifren košgeterski učinak, ali se nisu obojica radovali. Bjelica jeste, jer je sa Minesotom izvovevao trijumf nad Oklahomom (96:86), dok je Marjanović pretrpeo ubedljiv poraz sa Detroitom u Solt Lejk Sitiju (77:110).

Bjelica je za 14 minuta na parketu „Target centra“ u Mineapolisu ubacio osam poena, šutiravši tri od šest iz igre, zabeležio je tri skoka i asistenciju i tako pomogao Vukovima da nanesi prvi poraz Oklahomi posle tri vezane utakmice na kojima su od Tendera primali po 112 poena. U taboru gostiju najefikasniji, po običaju, bio je Rasel Vestbruk. Najbolji igrač lige jeste opet stigao do tripl-dabla (19. put u sezoni), brojao je do 21 poena, upisao 12 asistencija i 11 skokova, ali je pogodio samo sedam šuteva iz igre. Čak 16 je promašio, pa se može postaviti pitanje: šta kad njega neće?

S druge strane, Detroit nije imao rešenja za razigranu Jutu, koja je uništila goste iz grada motora sa 33 poena razlike (110:77). Boban Marjanović je postigao šest poena za 14 i po minuta (tri od pet iz igre), uhvatio je četiri lopte i napravio jednu ličnu grešku. Juta je ubacila čak 16 trojki, od kojih je sedam delo mladog Rodnija Huda (27 poena).

Boban Marjanovic with the slam! #NBAVote pic.twitter.com/v7whq7IteO

Što se tiče košarkaša sa prostora nekadašnje Jugoslavije, Hrvat Bojan Bogdanović je potvrdio sve bolju formu, ubacivši 23 poena (pet trojki) u porazu Bruklina u Kanadi, njegov zemljak Dario Šarić imao je 15 poena u ponedi Filadelfije nad Šarlotom, Crnogorac Nikola Vučević je ostvario rekord sezone dabl-dabl učinkom u Portlandu (30 poena, 10 skokova), dok je Slovenac Goran Dragić ubacio 19 poena za Majami, ali nije sprečio poraz u Milvokiju.

Nikola Vucevic dropped season high 30 points on the @trailblazers last night. #NBAVOTE pic.twitter.com/UoZqRxXKpN