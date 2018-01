NBA Davidovac! Zvezda napada TOP 8

Žalgiris je Zvezdina redovna praznična mušterija

Pao je Žalgiris na Božić 1999, pao je na Badnje veče prošle sezone, a sada je morao da položi oružje u Pioniru 5. januara. U prelepoj atmosferi i utakmici na mali broj poena, tim Dušana Alimpijevića se bolje snašao i došao do druge vezane pobede u Evroligi - 77:65. Ovim trijumfom podgrejane su nade navijača Zvezde da će se njihovi mezimci boriti za TOP 8.

Sve se rešavalo u poslednjoj deonici u koju su takmaci ušli poravnati, ali je onda Zvezda uzela inicijativu i trojkama Ročestija i tri hica Davidovca na šest minuta pre kraja napravila veliku razliku. Zvezda je otišla na plus 10 i to se pokazalo kao ključno.

Bio je to prilično izjednačen duel tokom celog toka utakmice, retko kada se bilo koji klub odlepio dovoljno da može da “prodiše”, a i tada bi ovaj drugi odmah stisnuo i uveo sve u egal.

Meč je dobro otvorio Ročesti trojkom pa slobodnim bacanjima, a to je dodatno podgrejalo vulkan zvani Pionir. Atmosfera je bila prilično glasna, a svemu je pomagao i Žalgiris koji je promašio neke šuteve iz reketa. Našao se i Dangubić u prvoj postavi, dao je trojku iz prvog šuta i Zvezda je otišla na 8:2 i to je ujedno bila najveća prednost jednog od timova u prvom poluvremenu.

Ipak, Žalgiris je potom malo digao odbranu, razigrao se i to baš Kevin Pangos i Zelena šuma je došla do rezultatskog egala.

Enis je pokazivao neke solidne poteze, igrao je na kecu, dok se Davidovac preselio na dvojku u tim momentima. Nije bilo dobro to što se Beno Udrih razigrao na svom debiju u dresu Žalgirisa u Evroligi. Pored njega i Vajt je pravio problem Zvezdi,posebno dok ga je čuvao Stefan Janković koji je imao i jedan spektakularan pokušaj zakucavanja, ali nije uspeo da poentira.

Bio je to prilično izjednačen duel, igralo se tvrdo, na mali broj koševa i s dosta faulova i slobodnih bacanja. Sve je to dovelo do rezultata 33:31 za Zvezdu na poluvremenu. Da Žalgiris nije igrao tako dobru odbranu, možda su crveno-beli mogli da imaju i veću prednost.

Drugo poluvreme je počelo s nekoliko promašaja, ali je Zvezda onda pogodila dva šuta, otišla na sedam razlike i Pionir je proključao. Potom su crveno-beli ušli u problem s ličnim greškama, a Feldin je u tim momentima imao 0/7 iz igre.

Onda su Janković i Lesor kucali kao da je u pitanju akrobatska tačka i doveli atmosferu do usijanja. Bilo je to baš brutalno. Otišla je Zvezda i do devet razlike, ali je u poslednju deonicu ušla s samo tri poena prednosti.

Igralo se u egalu, Zvezda je potom preuzela vođstvo, stigla do dvocifrene razlike (12 poena viška) i veoma, veoma, važne pobede uz fenomenalnog Davidovca!

C. ZVEZDA - ŽALGIRIS 77:65

(16:18, 17:13, 15:14, 29:20)

Dvorana: Aleksandar Nikolić. Gledalaca: 6.123. Sudije: Luiđi Lamonika (Italija), Emilio Perez Pizaro (Španija) i Marčin Kovalski (Poljska).

Crvena zvezda: Radičević, Dangubić 9, Davidovac 13, Lazić 5, Antić 5, Feldin 2, Janković 4, Ročesti 16, Lesor 4, Enis 12, Jovanović, Bjelica 7.

Žalgiris: Dejvis 2, Pangos 19, Tupan 3, Udrih 4, Jankunas 10, Masiulis, Milaknis 6, Micić 2, Vajt 9, Kavalijuskas 2, Valinskas, Ulanovas 8.

