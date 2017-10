NBA provokacije! Embid o Dramondu: Pa on ne igra odbranu! Ker se izvinjavao zbog rukijevog zakucavanja o tablu (VIDEO)

Dva zanimljiva detalja sa sinoćnjih utakmica u najjačoj košarkaškoj ligi na svetu

Veličina slova A A A

Ludo i brzo! Pa i kad, kako vole da svi onima kojima je draža evropska košarka, preko bare igraju samo za TV špice, NBA liga ima šta da ponudi. Daleko smo još od utakmica koje će odlučivati o pozicijama pred plej-of, ali sitne provokacije koje će možda izroditi neka nova rivalstva već su počela.

Počevši od utakmice Filadelfije i Detroita u kojoj je Džoel Embid, zvezda drafta iz 2014. godine i momak koji je nenormalno propatio zbog povreda, Pistonsima ubacio 30 poena uz šut iz igre 11 od 15, imao još devet skokova i vodio Pistonse do pobede od 97:86. Sve to, iako je protiv sebe imao ol star protivnika kakav je Andre Dramond. Embid nije bio impresioniran.

"Odbrambeni, pa on ne igra odbranu", počeo je lajavi Dramond da udara na starijeg kolegu.

Kaže da je Dramond ipak prvi počeo.

"Krenuo je agresivnio, brbljao je... I onda sam pomislio: ’U redu, tako igramo? Tražićeš izmenu zato što igraš protiv mene. Ima da te izubijam’. I to sam i uradio".

Samopouzdanje nikada nije nedostajalo 23-godišnjem centru iz Kameruna. Baš nedavno je u jednom intervjuu otkrio na popularnoj igrici NBA 2K18 voli da se uživi u ulogu generalnog menadžera. Uvek bira različite timove, ali uvek prvo sebe kupi. Zašto?

"Zato što sam nezaustavljiv. Bukvalno ne postoji način da me sačuvaš. U proseku ubacujem po 40 poena, imam 15 skokova i osam asistencija, budem MVP... Ne smem da biram previše dobre klubove. Moram da počnem sa onima koji su baš kanta. Recimo Lejkerse ili Netse".

Zanimljivo je bilo i u sudaru Golden Stejta i Dalasa u kome su Ratnici očekivano “rašrafili“ Mavse. Toliko da je ruki Džordan Bel sebi dozvolio da jednu kontru pri vođstvo Golden Stejta od 25 poena razlike završi zakucavanjem o tablu. Kao na ol-star utakmici.

Warriors rookie Jordan Bell already throwing it off the backboard. pic.twitter.com/BRBdCM6DOS — Bleacher Report (@BleacherReport) October 24, 2017

Publika je uživala, uživali su i oduševljeni Stef Kari i Kevin Durant, ali je trener Golden Stejta Stiv Ker posle meča otišao da se izvini kolegi Riku Karlajlu zbog Belovog "ponižavajućeg" zakucavanja. Karlajl je navodno samo prošao pored Kera.

I dok se Ker izvinjavao, rekavši Karlisliju da je već obavio razgovor sa Belom i objasnio mu da se to ne radi, Dremond Grin ističe da ne shvata u čemu je problem.

"Slušaj, kad si na terenu, nebitno da li dva minuta pre kraja vodiš ili gubiš sa 25 poena razlike, neko te gleda, procenjuje. I zato moraš da igraš kao da je izjednačeno... Uostalom, da li bi bilo drugačije da je, umesto što je odbio loptu o tablu, samo zakucao? To je opet zakucavanje", smatra Grin.

Moramo da se saglasimo.

(FOTO: Action Images)