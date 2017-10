Ne bih bio ovakav košarkaš da nisam bio odličan teniser! Lebron i Kari da uzmu reket u ruke

Upoznajte Gordona Hejvorda

Gordona Hejvorda svi znamo iz NBA lige gde je od 2010. godine kada ga je u tim draftovala Juta sa 9. pozicije na draftu. Visok je 203 centimetra, igra na poziciji krila, a od ove sezone ćemo ga gledati u dresu Bostona. Potpisao je četvorogodišnji ugovor vredan 128.000.000 dolara.

Ali, ovaj uvod je mogao i da bude dosta drugačiji. Recimo, o njemu smo mogli da govorimo kao o teniseru koji se bori za Novakom Đokovićem na nekom od vrhunskih ATP turnira.

Pre nego što je počeo da igra košarku, bio je daleko bolji teniser kome se smešila velika karijera.

"Prevashodno sam bio igrač sa osnovne linije. Uvek sam bio brz i snažan pa sam mogao da stignem svaku loptu. I da je držim u igri. Posle sam počeo da rastem i trener mi je rekao da moram više da izlazim na mrežu. U srednjoj školi sam igram kao servis volej igrač, a neretko sam išao na mrežu odmah posle servisa", priseća se Hejvord u razgovoru za Sports Ilustrejted, koji ga je posetio i zabeležio zanimljivu priču.

Hejvord koji igra na najvišem nivou u jednom timskom sportu kaže da mu se kod tenisa sviđala potpuno ona druga strana medalje.

"Ta individualna strana mi se sviđala, to volim. To mi je jedna od omiljenih stvari u tenisu. Nikada nisam voleo da igram dubl. Singl je moja strast. Vi ste na ostrvu. Imaš svu slavu kada pobediš, i svu krivicu kada izgubiš. To mi je pomoglo i u sportu i u životu. Kada napraviš grešku, moraš da ostaneš miran i odigraš naredni udarac dobro. A nema nikoga da ti pomogne", kaže Hejvord.

Imao i jedno zanimljivo zapažanje.

"Ne bih bio ni izbliza ovakav košarkađ da nisam igrao tenis. Ali i neke druge sportove poput fudbala".

Ko bi od NBA zvezda bio dobar u tenisu?

"Hm, Lebron bi bio jako dobar kada bi dao sve od sebe, kada bi dovoljno trenirao. Kladim se da bi Stef Kari bio dobar teniser. Ima odlično oko za situacije. Ima dobar dodir, te finese, dobar odabir poteza. Da, mislim da bi bio jako dobar", rekao je Hejvord.

