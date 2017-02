Ne dižite Žesusa u nebesa, pričaćemo o njemu na kraju sezone

"Svesni smo da moramo da budemo oprezni, jer on u ovom trenutku ne treba da bude previše uzbuđen, već da ostane fokusiran", kaže Jaja Ture

Iskusni vezista Mančester Sitija Jaja Ture smatra da najmanje što treba Gabrijelu Žesusu u ovom trenutku jeste dizanje u nebesa.

Mladi napadač je postigao tri gola u poslednje dve utakmice u dresu Građana, prolazi kroz neverovatnu medijsku euforiju, a to je nešto što mu nije potrebno u ovom trenutku, smatra vezista iz Obale Slonovače.

"On je vrlo dobar igrač, veoma je brz, oštar i pametan. Svesni smo da moramo da budemo oprezni, jer on u ovom trenutku ne treba da bude previše uzbuđen, već da ostane fokusiran. Ono što želimo jeste da nastavi da napreduje, a na kraju sezone možemo da pričamo o njemu", jasan je Ture.

Mančester Siti je u nedelju savladao Svonsi na Etihadu zahvaljujući pogotku brazilskog napadača u poslednjim trenucima meča, a ti bodovi probili su Građane do trećeg mesta Premijer lige, čime su donekle sačuvali šanse u borbi za šampionsku titulu.

Žesus je u Mančeser Siti stigao ove sezone za obeštećenje od 32.000.000 evra.

