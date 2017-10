Ne ide se na Mundijal svaki dan

Orlovi imaju priliku da obezbede plasma na veliki turnir posle osam sušnih godina, tokom kojih smo propustili jedno svetsko i dva evropska prvenstva

Utakmica sa Austrijom na Ernst Hapelu pokazala je sve nedostatke koje poseduje srpski nacionalni tim i otvorila oči fudbalskoj javnosti, koja nema pravo od ove selekcije da zahteva neki veliki rezultat na Mundijalu u Rusiji. Orlovi možda nisu selekcija najvišeg evropskog kvaliteta, ali su apsolutno zaslužili da se nađu na najvećoj svetskoj fudbalskoj smotri. I to više od i od Irske i Velsa, ali i Austrije, koja je možda najtalentovanija ekipa u grupi, ali je to svima stavila do znanja tek pre nekoliko dana. Orlovi su imali najveći kontinuitet rezultata od početka takmičenja u Grupi D, prvi poraz su doživeli tek u devetom kolu, ali će sve to morati da potvrde večeras na stadionu Rajko Mitić (20.45) protiv već prežaljene Gruzije.

Muslinov tim je sebi obezbedio taj luksuz da u poslednja dva kola zavisi isključivo od sebe i svojih rezultata. Beč je predstavljao veliko otrežnjenje unutar svlačionice i bio dovoljna opomena pred meč odluke. Iako protivnik nije nivoa našeg nacionalnog tima, igra Orlova mora da bude besprekornija nego ikad, jer bi svaki propust mogao surovo da bude kažnjen, a možda i koban po reprezentaciju Srbije.

"Priželjkivali smo pred početak kvalifikacija da ova utakmica bude presudna za nas. Biće veoma teško, znamo šta nas čeka. Ovo je istorijski momenat za momke, znaju šta im znači utakmica i siguran sam da će dati sve od sebe. Ako bude tako, ne sumnjam da ćemo pobediti i otići u Rusiju", rekao je Slavoljub Muslin.

Gruzija je u petak protiv Velsa odigrala najlošiji meč u toku kvalifikacija, što se može reći i za naš tim, pa se nadamo da će selekcija Vladimira Vajsa na tom nivou biti i večeras. Gruzini u ovim kvalifikacijama nemaju pobedu, ali su izborili čak pet remija, od čega po jedan sa Velsom, Republikom Irskom i Austrijom. Srbija je upravo ovakvu situaciju između ostalog obezbedila i slavljem u Tbilisiju, posle kojeg je postalo jasno da je prvo mesto u grupi više nego dostižan cilj.

"Uvek reprezentacija donosi neku dozu pritiska, ali nema straha, svesni smo da nismo pružili dobru utakmicu protiv Austrije, iz ovog ili onog razloga. Jedva čekamo utakmicu jer smo svesni koliko to znači našem fudbalu. Nema straha, samo velika želja", poručio je Nemanja Matić.

TIM SRBIJE! Muslinove četiri promene za meč odluke

Fudbalska javnost opravdano nije prezadovoljna igrom nacionalnog tima, koja je čak i u pobedama bila daleko od lepršave. Ali takođe mora da bude i svesna da nas na na velikim turnirima nije bilo punih osam godina. Za to vreme smo zaobišli jedno svetsko i dva evropska prvenstva, a da smo preskočili još jedno postali bismo potpuno marginalna reprezentacija.

Za neki osvojeni bod na Mundijalu biće nam potrebno daleko više. Mnogo veća sigurnost u odbrani, jača povezanost u veznom redu i još sigurnija realizacija u napadu. Ipak, o tome će morati da se razmišlja tek nakon večerašnje utakmice sa Gruzijom.

SRBIJA – GRUZIJA (20.45)

Stadion: Rajko Mitić

Kapacitet: 55.538

Sudija: Pavel Gil (Poljska)

SRBIJA (3-4-3): Stojković – Ivanović, Maksimović, Tošić – Rukavina, Matić, Gudelj, Kolarov – Tadić, Mitrović, Kostić.

AUSTRIJA (4-5-1): Loria – Kakabadze, Kverkvelija, Kašia, Navalovski – Merabašvili, Kankava, Kverveškiri, Gvilija, Kvazišvili – Kvilitaja.

Grupa D:

Tabela:

(FOTO: Star Sport)