Ne može bez stotke! (VIDEO)

Partizan se trgao. Posle tri uzastopna poraza, crno-beli su kao gosti savladali Mega Bemaks sa 102:89 u srpskom derbiju u okviru sedmog kola Jadranske lige. Ovo je Partizanu bila peta pobeda, dok je Mega upisala peti poraz.

Sjajan je bio Najdžel Vilijams Gos sa 23 poena i 10 asistencija, Novica Veličković je takođe imao dabl dabl - 16 poena i 11 skokova. Vanja Marinković je postigao 22 poena, a Patrik Miler je dodao 16 poena, šest skokova i pet asistencija.

Dilan Enis je sa 26 poena bio najefikasniji igrač na utakmici, a dabl dabl ostvarenje upisao je i Goga Bitadze sa 19 poena i 10 uhvaćenih lopti.

Očekivano, ponovo smo videli utakmicu sa dosta poena, a igra u odbrani pala je u drugi plan. Ni jedni ni drugi nisu briljirali u tom segmentu, ali su zato u ofanzivi imali šta da pokažu.

Mega je dominirala u skoku i to pre svega u napadu. Goga Bitadze je delovao kao pravi toranj u reketu i nije postojao način na koji su mogli da ga odbrane.

Ipak, takva skakačka partija igrača Dejana Milojevića nije bila dovoljna da se zaustavi Partizan. Crno-bele je od početka utakmice služio šut, a u prvom poluvremenu najazapaženiji je bio Vanja Marinković.

Pogodio je Partizanov bek četiri trojke, a uz standardno dobar učinak Vilijamsa Gosa, to je bilo dovoljno da crno-beli manje više konstantno imaju prednost.

Kada je u pitanju Mega, Dilan Enis je bio veoma raspoložen u prvom poluvremenu, maltene je igrao bez greške, a i Nikola Rebić je dao ozbiljan doprinos. Da nije bilo njih dvojice, crno-beli bi sigurno već na poluvremenu imao dvocifrenu prednost.

U drugom poluvremenu Partizan je uspeo da iskontroliše ofanzivni skok Mege, a potpuno su se razigrali kapiten Novica Veličković i Patrik Miler. Kao logična posledica toga došlo je i ubedljivo vođstvo u završnici trećeg perioda - 72:56.

Mega je pokušala na početku poslednjeg perioda da se približi crno-belima, ali kada je Goga Bitadze zaradio petu ličnu grešku, domaćin je ostao bez jakog aduta pod košem.

All about Strahinja Gavrilović! @PartizanBC big man was rewarded from saving the ball from going out of bounds with 2 points! #ABALiga #MEGPAR pic.twitter.com/qzueQzw5cD