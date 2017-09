Ne može im niko ništa! Mark Gasol za tri minuta razneo Nemce i overio polufinale

Dabl-dabl španskog centra protiv Pancera koji su se držali 27 minuta

Španija je u polufinalu Evrobasketa! Crvena furija je u prvom četvrtfinalu šampionata Evrope u Istanbulu savladala Nemačku sa 84:72 i sada čeka sledećeg rivala na putu ka odbrani titule prvaka Starog kontinenta.

A to će biti bolji iz duela Slovenije i Letonije koji počinje u 20.30.

Nemci su se sjajno držali tokom većeg dela utakmice, a u prvom poluvremenu su često bili u prednosti. Bilo je jasno da su Denis Šreder i Maodo Lo veoma raspoloženi da probaju da Furiji zagorčaju život.

Naterao je ovaj tandem Pancera španske košarkaše da se potrude kao nijednom do sada na prvenstvu. Pre toga Šreder je sekao odbranu protivnika i često postizao poene posle ulaza, kao i trojke, dok je Lo zasipao koš sa poludistance.

Na drugoj strani, Špance je u prvom delu utakmice na nivou držao stariji Gasol pre svih i kao da je bilo potrebno određeno vreme da se još neko priključi.

A taj neko je bio njegov mlađi brat Mark. I to se desilo u pravom trenutku - nekoliko minuta pre kraja treće deonice kada su Nemci imali tri do četiri poena prednosti. Bilo je 48:45 za Furiju, a onda je Mark uzeo loptu, odnosno stvari u svoje ruke.

On je vezao čak 12 poena do kraja deonice, ukupno je ubacio 18 u toj četvrtini, a Španija je rutinski otišla na plus 12 (65:43).

I, otprilike to je bilo to. Ta serija Gasola, koju je potom nastavio i u poslednjoj deonici potpuno je slomila otpor Nemaca koji šta god da su pokušavali do kraja, nije im polazilo za rukom.

Mark Gasol je utakmicu završio sa dabl-dabl učinkom od 28 poena i 10 skokova, a Pau je postigao 19. Serhio Rodrigez je dodao 11 poena. Kod Nemaca, Šreder je ubacio 27 poena i podelio osam asistencija.

Četvrtfinalni parovi Evrobasketa:

Utorak:

20.30: (2,20) Slovenija - Letonija (1,90)

Sreda:

17.45: (2,05) Grčka - Rusija (1,90)

20.30: (3,05) Italija - Srbija (1,45)

NEMAČKA: Lo 9, Vojtman 2, Štajger 1, Tada, Tajs 15, Bencing 4, Šreder 27, Akpinar, Bartel 6, Timan 8, Hekman, Hartenštajn.

ŠPANIJA: P. Gasol 19, Rodrigez 11, Navaro, Rubio 2, M. Gasol 28, V. Ernangomez 7, Sastre 8, Vives, Oriola 4, San Emeterio 3, H. Ernangomez 2.

