Ne okreći se, Mitre

“Strpljenje mi je na izmaku“, priznaje srpski golgeter

Dugo je trpeo, dugo je odbijao da dozvoli da mu klupa poremeti ritam, ali već pred kraj kvalifikacija postalo je jasno: Aleksandar Mitrović mora da igra. A kako mu Rafa Benitez ne dozvoljava da to radi u Njukaslu, čini se da je januar pravo vreme za rastanak. Pa i srpski golgeter, koji je do sada uporno odbijao i da pomisli na to, priznaje da polako gubi strpljenje.

Jer ne igra se Mundijal svakog leta. I Mitrović bi najradije da u Rusiju ode sa jakim utakmicama u nogama, a njih u Premijer ligi uglavnom gleda sa klupe za rezervne igrače. Ove sezone u Premijer ligi nijednom u startnoj postavi Svraka. Štaviše, u prvenstvu na tri utakmice na terenu je proveo sve skupa samo 49 minuta?!

Mnogo se puta ujeo za jezik pre no što je dozolio da bilo šta kaže o svom nezavidnom položaju na Sent Džejms Parku, ali sada je i Mitar shvatio da ovako više ne ide.

"Strpljiv sam, ali videćemo. I moje strpljenje je na izmaku. Želim da igram. Želim da budem na terenu. Videćemo", prenose lokalni mediji reči razočaranog Mitrovića.

Još pet nedelja do početka prelaznog roka. Ne promeni li se situacija, čini se da bi Mitroviću najpametnije bilo da potraži novi klub u januaru.

"Ne znam šta da kažem, ali vidim gde sam. Ovde sam i želim da budem ovde. Volim ovaj klub. Od početka imam, ni sam ne znam zašto, neverovatan odnos sa navijačima. Ja volim njih, oni vole mene. Njukasl mi je u srcu. Tu će i ostati čak i ako odem. Ali želim i da igram. Videćemo", nedorečen ostaje 23-godišnji napadač.

Činjenica je međutim da Mitrović sedi na klupi čak i u periodu u kome se Njukasl napadački muči što verovatno najbolje svedoči o Benitezovim razmišljanjima uoči nastavka sezone. Ako ne bude nekih silnih povreda neće biti ni Mitrovića na terenu.

Svetsko prvenstvo je za sedam i kusur meseci...

"Velika stvar za celu moju zemlju, za sve igrače iz Srbije, za sav narod iz Srbije. A ako hoćeš nešto da uradiš moraš da budeš spreman. Da bi bio spreman moraš da igraš i daješ golove. I to je to", na glas razmišlja Mitrović.

Utisak je da i njemu jasno šta mu je činiti.

