Ne troše mnogo zato što ne moraju: Bajern moćan na startu Bundeslige! Prvenci Zulea i Tolisoa, naravno pogodio i Levandovski! (VIDEO)

Bajer se ipak nije obrukao

Veličina slova A A A

Isprsio se Bajer koliko je mogao. Ali na Alijanc areni prostor za šepurenje nije baš velik. Osim ako ne igraš u dresu Bajerna. Onda je nebo granica. I nema to veze sa tim koliko će Bavarci potrošiti para u prelaznom roku. Pedantni Nemci ne vole da se razbacuju. Vole da budu ekonomični. Da pronađu jeftino, a kvalitetno. I izgleda da su ponovo uspeli. Aktuelni šampion Nemačke trijumfalno je otvorio novu sezonu pošto je u Minhenu zgromio goste iz Leverkuzena rezultatom 3:1.

Moglo je naravno da bude i mnogo više, pošto se, kao i već toliko godina iza nas, najveći deo utakmice odbijao ispred kaznenog prostora Bajernovog protivnika. Pritom, kad igra Bajern nema drame. Bavarci daju na vreme. Ovaj put to su učinila baš letnja pojačanja. Niklas Zule je načeo Aspirindžije, da bi već u 19. minutu Korentin Toliso - sa cenom od 41.000.000 evra najskuplje pojačanje u istoriji Bajerna - duplirao prednost domaćeg tima.

Tek da se ne sekiraju domaći navijači.

I onda je, kako to već Nemci bole, počeo da se igra fudbal. Šansa čas tamo, čas vamo. Kapa dole i za Aspirindžije, jer za tango je potrebno dvoje, a gosti iz Leverkuzena nisu se libili da zaplešu. Nažalost po njih, to često nije baš mudro protiv Bajerna. Pa je i treća lopta u mreži završila u onoj Bajerovoj. Neće biti srećni u Leverkuzenu, jer je taj penal za Bajern sviran posle pomoći video tehnologije. Bilo je očigledno da je Čarls Aranguiz rukom povlačio Roberta Levandovskog.

Bilo je očigledno i da će - još pre no što je uhvatio zalet - Levandovski pretvoriti taj penal u 3:0. Tako je i bilo, pa je praktično utakmica završena u tom 52. minutu. Barem kada je u pitanju bila dilema oko konačnih ishoda. Ako je uopšte i postojala.

Bajer se ipak potrudio da u završnici potvrdi da je tim koji voli da se nadmeće. Odlični Julijan Brant - a i on se dugo pominje kao već kaparisano Bajernovo pojačanje za neka naredna vremena - ostavio je loptu do Admira Mehmedija, a on raspalio kao iz topa. Lopta je liznula prečku i gosti su stigli do utešnog gola.

Možda su mogli do još kojeg. Da ugroze Bajernovu prednost već nisu.

Nemačka 1, prvo kolo:

Bajern Minhen - Bajer Leverkuzen 3:1 (2:0)

/Zule 9, Toliso 18, Levandovski 52pen - Mehmedi 65/

Subota:

15.30: (2,05) Majnc (3,40) Hanover (3,70)

15.30: (2,25) Hamburger (3,20) Augzburg (3,35)

15.30: (4.30) Volfzburg (3,60) Borusija Dortmund (1,85)

15.30: (2,05) Herta (3,45) Štutgart (3,60)

15.30: (1,85) Hofenhajm (3,60) Verder (4,30)

18.30: (2,70) Šalke (3,25) RB Lajpcig (2,65)

Nedelja:

15.30: (2,60) Frajburg (3,10) Ajntraht Frankfurt (2,85)

18.00: (1,95) Borusija Menhengladbah (3,50) Keln (3,90)

(FOTO: Action Images)