Posle ubedljivih, vezanih poraza od CSKA Moskve i Olimpijakosa jedna misao okupira navijače Crvene zvezde. Kada će se i na koji način košarkaška sekcija sportskog društva iz Ljutice Bogdana vratiti na prošlogodišnji nivo.

Nije prošlo mnogo vremena od perioda kada je četa Dejana Radonjića spartanskom odbranom lomila kosti Realu, Barseloni, Panatinaikosu, Feneneru. Međutim sve to izgleda kao daleka prošlost.

Teško da će srpski i jadranski šampion upustiti u borbu za TOP osam ove sezone.... Jedna ciklus je završen odlaskom Dejana Radonjića i protagonista prošlogodišnje Triplete.

Prvi čovek Crvene zvezde Nebojša Čović u intervju za Politiku dotakao se i svih tema, najviše je pričao o tome da li je trofejni stručnjak mogao da ostane ne klupi i pored emotivnog „ispada“ na konferenciji za medije posle osvojene šampionske titule.

„Što se mene tiče, u toj situaciji nisam imao sujetu. U sezoni 2015/16, kada je Radonjić samovoljno otišao da pregovara sa Baskonijom, iako je bio pod ugovorom, takođe se nisam naljutio. Samo sam rekao da je red da nam kaže ako namerava da ide. Niko ga ne bi sprečavao, naprotiv. Mislim da je ključni razlog to što smo zatvorili jedan ciklus i da je bilo potrebno osveženje, ali na tome nisam insistirao. Bivši trener je radio pakleni posao u jakom tempu i ja to tako razumem. Sve obaveze koje je klub imao prema njemu, kada se bude sravnilo, biće izmirene. Možda smo mu ostali dužni deset posto“, rekao je Nebojša Čović za Politiku.

Zvezda je prinudno promenila kompletan roster. Čović je dodao da je takav scenario bio donekle planiran, odnosno da se nadao kako će na Malom Kalemegdanu da ostane samo Ognjen Kuzmić.

„Iskreno, nismo mogli da zadržimo tim. Za sve osim Kuzmića dogovor je bio da odu, iz raznih razloga. Simonović je dao dosta Zvezdi, prešao je 30. i bilo bi nepravedeno sprečavati ga da uzme tri i po puta više novca. Jović je imao još jednu godinu ugovora, a u Bajernu je dobio trostruko više uz obeštećenje. Dženkins se ponašao kao ortodokasni Srbin, ali je dobio dovstruko veću platu. I da je ostao Radonjić, svi oni bi otišli. Jedino smo računali na Kuzmića, ali pokazao je određeno nepoverenje prema klubu zbog dugovanja. Srpski deo njegovog menadžemeta je je verovao da će Zvezda to ispoštovati, ali španski ili američki deo menadžmenta je bio za prelazak u Real i jedva je dočekao situaciju da Kuzmić izađe iz ugovora. Zvezda je u tom trenutku igračima dugovala dva miliona evra i bili smo primorani da pravimo kombinaciju transfera. Imamo izvanrednu saradnju sa Fenerom i Obradovićem, a milion evra obeštećenja i 20 odsto od narednog ugovora Gudurića nisu mogli da se odbiju, Na to se nadovezao i Bolden koji je prešao Makabi i skupilo se oko 2,5 miliona evra“.

Pitanje je šta može Zvezda ove sezone, ali je Čović obećao da narednog leta neće biti slične rekonstrukcije tima.

„Ovo je novi ciklus u kom moraju da se istrpe mladi igrači. Zato ponavljam, zamalo smo uleteli u tu zamku loetos. Kao inženjer nemam pravo da dva puta pravim istu grešku i moram da vodim računa da idući jun na bude u Zvezdi kao prethodni. Nikada se nisam kockao, ali mislim da je ovo nivo ortodoksnog kockanja“.

Crvena zvezda je ovog leta mnogo rizikovala i sa iizborom trenera. Poverenje je ukazanom talentovanom, ali nedovoljno iskusnom Dušanu Alimpijeviću. Čović kaže da je zadovoljan njegovim radom.

„Imali smo razgovore s dosta trenrera i poslušao sam sugestije čoveka koga izuzetno poštujem i do čijeg mišljenja mi je stalo, Svetislava Pešića. U nekoliko navrata smo pretresli celu situaciju, analizirali smo iskusnije i mlađe trenere. Pratili smo Alimpijevića poslednje tri godine, a sa FMP-om je napravio veliki uspeh plasmanom u finale plej-ofa domaće lige. Znali smo da je to rizik za nas, ali i za njega, ali vrlo sam zadovoljan onim što je do sada pokazao. Potpuno je posvećen košarci, da ne kažem opsednut“.

O tome da pojedinci hoće da ga sklone iz Zvezde.

„Za sve sugestije i predloge sam potpuno otvoren, spreman sam da ih saslušam. Ako mi nismo pokazali da znamo da radimo ovaj posao, ne znam ko jeste. Nije nikakva mudrost vratiti Zvezdu na nivo iz 2011.godine, to može da se uradi za sedam dana“, zaključio je Čović.

