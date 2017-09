Nebojša Čović: Zdravlje se ugrožava iz glave... A mi smo mnogima bol u mozgu

Prvi čovek Crvene zvezde govorio i o Vilijams-Gosu, Dejanu Radonjiću, Kuzmiću i Guduriću, Feldinu i Lestoru...

Veličina slova A A A

Većina bi da izbegne neprijatelje, Nebojša Čović nema problem da im nagazi na ranu ako misli da će mu to doneti konačan trijumf. Pa u razgovoru sa novinarima u Baru još jednom govori o tome koliko je veliki front ljudi koji, po njegovom mišljenju, žele smrt Crvenoj zvezdi. Tvrdi da je do sada već oguglao na sva osporavanja i veruje da će sasvim nova crveno-bela ekipa formirana ovog leta u narednoj sezoni još jednom pokazati da se Zvezda neće i ne može srušiti.

"Mi smo ljudi sa rezultatima. Ako neko nema poverenja u nas, njihov problem, nek se nerviraju. Zvezda u svaku sezonu ulazi sa manje iskusnim timom, ali mi na ovim našim prostorima brzo zaboravljamo šta je bilo pre godinu dana. Ti dušebrižnici koji nas tako analiziraju, 'lojalni zvezdaši', koji se pojavljuju na ovaj ili onaj način, prošle sezone su nam prognozirali da ćemo imati dve do četiri pobede u Evroligi, da ćemo imati mnogo slabiji tim nego pretprošle, da su naši konkurenti mnogo jaki... Već su nas oplakali, samo što nam nisu održali opelo jer nisu uspeli sa popovima da zakažu termin. Ništa novo, i ove godine je tako", rekao je Čović u razgovoru sa novinarima u Baru, a prenela agencija Beta.

Pitanja nije ni moralo da bude. Sam je Čović podsetio na to na šta je ličila Zvezda pre nego što je on došao u nju - a zaista nije izgledala dobro - pozvao celokupnu košarkašku javnost da uvaže sve ono što je učinjeno u poslednjih šest godina. Bez obzira na sve probleme o kojima je pre odlaska govorio i Dejana Radonjić, koji se za kratko vreme uvukao pod kožu navijačima. Čović ipak, ne pominjući imena, kaže da ne zna čemu su služile "smešne, nepotrebne i ishitrene“ konferencije za novinare i podvlači da "ne treba pljuvati u izvor iz kog si pio vodu, napravio dobar biznis, svoje ime i prezime".

Sada je tu novi trener, Dušan Alimpijević, koji će, uverava Čović, imati podršku na kakvu je mogao da računa i Radonjić.

"Siguran sam da će Alimpijević ostati dugo. Kada sam uspeo da nekoliko godina štitim prethodni stručni štab... Znam za nestrpljenje, ali se ozbiljnost nekog kluba meri i kontinuitetom struke. Ako za sezonu promenite pet trenera vi niste klub, već birtija", smiren je Čović.

Ni potpuna promena tima ga ne brine. Svestan je da će Zvezdi nedostajati vremena, ali smatra da tu ima potencijala za ozbiljne rezultate.

"Ne možemo da zadržimo igrače 10 godina, a ovo je nov tim. Ima nekoliko njih iz kontinuiteta, tu je potpuno novi stručni štab. Kada sam sa onim štabom izdržao sve, izdržaću i sa ovim. Zagovornik sam teorije da se zdravlje ugrožava iz glave jer ona izdržava mnogo pritisaka".

Ciljevi su ostali isti - Jadranska liga pre svega, pa tek onda prvenstvo Srbije i Kup Radivoja Koraća. U Evroligi rezultatski imperativi ne postoje.

"Bilo bi neozbiljno da sami sebi dajemo bilo kakve zadatke, osim da igramo što bolje u svih 30 utakmica, bez opterećenja, pa šta napravimo napravimo. Kada pogledate finansijski odnos izmedju Zvezde i drugih klubova, daleko smo ispod njih. Pravimo rekorde iz godine u godinu. To ide u domen priznanja poput Nobelove nagrade. To se u Srbiji ne priznaje, tako da relaksirano idemo dalje".

Sa timom koji izgleda mnogo bolje nego što se očekivalo na početku leta.

"Voleo bih da mogu da dovedem i skuplje igrače, ali naš budžet je takav kakav je, dosta je izazovan. Nismo kompanija pa da imamo procenat iz ovog ili onog, mi smo klasičan ortodoksni srpski klub. Srbija je siromašna zemlja i tako domaćinski moramo da se ponašamo. Zadovoljan sam, biće iskušenja, to je novi ciklus. U novom ciklusu idemo od početka i potrebno je vreme i strpljenje, da se Zvezda uigra. Kada smo pobedili Lokomotivu, lojalni zvezdaši su nas već videli na fajnal-foru, a kada smo izgubili od Olimpijakosa onda pojma nemaju i ništa ne znaju. Ja na to kažem to je Srbija".

I još malo o timu. Poimence.

"Dok su moji, najbolji su. Kad nisu moji, dobri su i sećam se da su bili moji, uslovno rečeno, i da smo ih mi napravili i uradili nešto za njihov život. Ako igrač igra u Zvezdi za 150.000 evra, a ode u Rusiju za 700.000, mislim da smo mu nešto pomogli. Naravno i on nama. Plan je bio da nakon prošle sezone Zvezda renovira tim. Nije bilo planirano da ode Kuzmić, ali on je sa ugovora u Zvezdi otišao na 700.000 do 800.000 evra, što je mnogo više nego što je imao u Zvezdi. Nije ljudski da sprečite jedan takav transfer. Gudurić je dobio mogućnost za dodatnu afirmaciju i dalji razvoj u izuzetno organizovanom klubu, koji vodi najbolji trener Evrope Željko Obradović. Ostali što su otišli, sve je to bilo u planu", rekao je Čović.

Po njegovim rečima, od igrača koji su došli u Zvezdu, Matijas Lesor je "mlad, perspektivan i NBA projekat", Džejms Feldin je dve godine bio želja, Nikola Radičević je praćen tri, a Stefan Janković i Nikola Jovanović dve godine. Čović je priznao i da je Zvezda želela američkog plejmejkera Najdžel Vilijams-Gosa, ali da je odlučeno da tu poziciju pokrije Tejlor Ročesti, dok je Gos završio u Partizanu.

"Analizirali smo Gosa, razmišljali o njemu. Ipak smo odlučili da ne dodje u Zvezdu, već da tu poziciju pokrijemo na drugi način i pokrili smo je sa pravim, iskusnim i dokazanim plejmejkerom, a to je Ročesti".

Boriša Simanić, Aleksa Radanov i Petar Rakićević će dobiti prostor da napreduju u FMP-u, a to je saradnja na koju je Čović posebno ponosan.

"To je dobro za celu srpsku košarku, ne samo za Zvezdu, jer odatle izlazi veliki broj igrača. Pogledajte sastav reprezentacija, ogroman broj igrača je prošao kroz taj sistem. Znam da je to bol u mozgu za mnoge, ali šta da im radim?", rekao je Čović.

(FOTO: Star Sport)