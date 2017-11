Neću jedan, neću dva - Lahoz prevideo čak tri penala za pola sata igre na Meaci (VIDEO)

Jedini pravi baraž dvomeč, bar kad je evropski deo kvalifikacija za Mundijal u pitanju. Švedska ima gol fore iz prvog susreta, Italijani imaju prednost domaćeg terena u Milanu, a španski sudija Antonio Miguel Lahoz težak zadatak da deli pravdu na meču koji obiluje tenzijom još od intoniranja himni.

Pomislio bi neko da je na Pirinejima navikao na ovakve mečeve - na kraju krajeva tamo se sudaraju Real i Barselona - ali Lahoz je na stadionu “Đuzepe Meaca” podigao kriterijume, pa smo već u prvih pola sata bili svedoci da je u čak tri navrata propustio da svira penale. Prvi put za Italiju, u dva naredna za Švedsku.

Nisu baš bile “zicer” situacije, ali elemenata za najstrože kazne je bilo i to više nego očiglednih.

Situacija broj 1:

Ludvig Augustinson obara Marka Parola, ovaj pada kao pokošen, Đorđo Kjelini dobija žuti karton zbog toga što je od sudije uopšte tražio jedanaesterac. Snimak je pokazao, nažalost na ovom koji smo pronašli ovaj drugi ugao je isečen, da Augustinson jeste i telom i nogom udario Parola.

#Italy appealed for a penalty after Parolo went down in the box under a challenge from Augustinsson, but nothing was given. #Sweden #ITASWE #ItalySweden #UEFA #WCQ pic.twitter.com/UnmX3dRfq0