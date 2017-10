Nedović, Milosavljević i Musli uglas: Kako ćemo da igramo za Srbiju? Ne znamo, mnogo je teško...

Mnogo nedoumica uoči početka kvalifikacija za Mundobasket

Veličina slova A A A

Početak kvalifikacija za Mundobasket u Kini 2019. godine se bliži, selektor Aleksandar Đorđević je u to ime saopštio listu od čak 35 igrača na koje računa za susrete protiv Austrije i Gruzije u Srbiji, ali je pred aktuelnim evropskim, svetskim i olimpijskim vicešampionom mnogo nedoumica. Uostalom, kao i kod svih ostalih učesnika predigre za Svetski kup.

Naime, selektori nekoliko evropskih selekcija već su objavili spiskove u kojima su uračunali i evroligaške košarkaše, oko kojih se vodi veliki spor između Evrolige i Fibe, to je učinio i Aleksandar Đorđević, s tim da i dalje nije jasno kako će oni i da li će uspeti da se odazovu obavezama u nacionalnom timu.

O ovom problemu pričali su Nemanja Nedović, Dragan Milosavljević i Dejan Musli, koji s velikim uspehom nose opremu Unikahe...

"Iskreno, nemam pojma šta će biti. Razgovarali o tome ranije. Naknadno sam saznao da postoji preliminarni spisak za kvalifikacije i da sam na njemu. Ni sa kim nisam pričao o tome, ni iz Saveza, ni iz kluba", kaže Nedović i dodaje:

"Situacija je jako komplikovana i teška. Razmišljam samo o sledećem scenariju - igram u četvrtak utakmicu Evrolige, a onda naredni dan treba da se pojavim u reprezentaciji kako bih igrao meč. Jako bi teško bilo da odem kući da igram utakmicu i da se vratim. Ili, da putujem negde na stranu i da se vrati. Ne znam kako će stvari funkcionisati. Meni igranje u reprezentaciji predstavlja veliku čast, ali pazite... Unikaha me plaća, a čeka nas mnogo utakmica. Ne znam ni šta da mislim o celoj situaciji, jer nisam upućen u celu priču. Ali, znam da je jako komplikovano".

Đorđevićev spisak za kvalifikacije: Svi evroligaški igrači su tu! Iznenađenja Huskić, Rebić, Ivan Marinković...

Identičnog mišljenja je i Dragan Milosavljević.

"Čudno je što ćemo morati da igramo sada. Iskreno, ne znam ni šta se dešava tačno. Verujem da su mnogi igrači istog mišljenja. Klub nas plaća da igramo. To je naš posao. A igrači su dovedenu u čudnu situaciju sada pred ove reprezentativne prozore. Nama je najteže. A sezona će sama po sebi biti jako teška. Pogledajte samo koliko igrača se povredilo zato što nema dovoljno odmora. Imali smo utakmice sa reprezentacijom, a onda odmah ušli u klupsku sezonu. Nikoga nije briga za to. Nije to dobro, ali videćemo šta će se desiti", rekao je Milosavljević uz napomenu:

"Mnogo sam ponosan što sam ponovo na spisku Srbije. I želim da se borim za svoju zemlju. Tako da stvarno ne znam šta se dešava. Situacija je komplikovana i teška. Dovedeni smo u konfliktnu situaciju između kluba i reprezentacije. Verujem da će se sledeće godine naći neko rešenje".

Dejan Musli kaže da bez košarkaša nema ni utakmica.

"Najvažnije je da Evroliga i Fiba nađu rešenje. Košarka zavisi od igrača i košarku čine igrači. Zato je potrebno da pod hitno nađu rešenje. Pozvan sam u reprezentaciju i to je velika šansa za mene. Ne znam koliko dugo nisam bio na spisku, ali sam srećan zbog poziva. Ništa, naravno, nije definitivno, ovo je roster od 35 igrača. Imam već raspored utakmica u ACB ligi i Evroligi i jako je gust. Svim igračima je jako teško i kalendar je lud".

U iščekivanju rešenja...

(FOTO: MN Press)