Nejmar iz penala, a Kavani kaže - boc! Arhiviran i Monako, PSŽ je tata u Francuskoj (VIDEO)

Nema šta, igraju ljudi opasan fudbal!

Pari Sen Žermen je imao ultimativni izazov u domaćoj ligi, gostovao je Monaku i sve to rutinski rešio slavivši s 1:2 (0:1).

Ovaj duel je imao interesantnu uvertiru jer je Kilijan Mbape izviždan prilikom čitanja njegovog imena od strane zvaničnog spikera.

Ipak, na terenu je bilo jasno ko je favorit pa praktično pitanje pobednika nije ni dolazilo u pitanje. Već u 19. minutu je Edinson Kavani jedan od najboljih špiceva današnjice pokazao kakav je majstor.

Dobio je loptu sa strane i samo rutinski bocnuo loptu pod prečku Monaka. Prelep gol, za fudbalske sladokusce.

Na početku drugog poluvremena Nejmar je imao šansu kada je pogodio stativu, a potom je i Mbape imao veliku šansu kada je probao da lobuje Subašića, ali je golman Kneževa vrhovima prstiju uspeo to da odbrani.

Visio je gol u vazduhu, a onda je Nejmar ušao u šesnaesterac u 52. minutu, biva oboren, a sudija Letesije pokazuje na belu tačku. Nejmar je to lako kaznio.

Možda će neko prokomentarisati način na koji je PSŽ došao do drugog gola, ali to nije suština. Suština je da kada tim Unaja Emerija krene da melje, samo je pitanje vremena kada će dati gol. Da im je danas nužno trebalo da postignu pet golova, verovatno bi to i uradili.

Mbape je u 73. minutu promašio čist zicer, potom je i Kavani promašio situaciju u kojoj je bio sam na pet metara od gola.

To je kaznio Mutinjo kada je pogodio iz slobodnog udarca, a lopta zakačila Mbapea pre ulaska u mrežu. Igra sudbine.

Monako je pokušavao u samoj završnici da dođe barem do boda, ali nije uspeo. Kakogod, PSŽ je pokazao da je apsolutno moćan tim.

Najbolji u Francuskoj i verovatno bez premca.

FRANCUSKA​ 1 - 14. kolo:

Sent Etjen - Strazbur 2:2 (1:1)

/Ernani 41, Pake 56 - Aolu 44, Marten 64pen/

Subota

Ren - Nant 2:1 (0:0)

/Kazri 51, 90 - Sala 73pen/

Dižon - Tuluz 3:1 (1:0)

/Kvon 42, Šeka57, Said 64/

Kaen - Bordo 1:0 (1:0)

/Santini 21/

Mec - Amijen 0:2 (0:1)

/Konate 29, Zungu 66/

Monpelje - Lil 3:0 (3:0)

/Rusijon 4, Sio 26, Ninga 31/

Troa - Anže (2:0)

/Kaui 12, Suk 45+3/

Nedelja

Nica - Lion 0:5 (0:4)

/Depaj 5, 38, Korne 20, Dijaz 27, Maulida 79/

Marselj - Gengan 1:0 (1:0)

/Tovan 31/

Monako - Pari Sen Žermen 1:2 (0:1)

/Mutinjo 81 - Kavani 19, Nejmar 52pen/

