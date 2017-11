Nejmar na ivici nervnog sloma: Suze na konferenciji i nove optužbe iz Francuske

Da li je transfer u PSŽ bio velika greška?

Neke stvari se ne radi, ma koliko da su logične. Jer iako ne možemo da budemo neiskreni i da kažemo kako bismo mi sami bez razmišljanja odbili toliki novac - malo je ljudi koji bi to zaista uradili - iz Barselone se jednostavno ne odlazi na taj način. Koliko god da je para na stolu. I uzalud Nejmaru sve priče o želji za novim izazovom, o primamljivom sportskom projektu na Parku prinčeva, sve dok on sam ne pretvori Pari Sen Žermen u osvajača Lige šampiona javnost će pričati da je on zbog para izdao fudbal.

Jer Barsa - to je fudbal. Pari Sen Žermen - to su pare. Znamo da ne zvuči lepo, ali tako je. I svesni su toga i sami Francuzi, pa bez ustezanja udaraju po Nejmaru tvrdnjama da je već podelio svlačionicu privilegijama koje je samo on dobio, svađom sa Edinsonom Kavanijem, pa onda lošim odnosima sa šefom struke Unajom Emerijem. Za toliko para moraš da trpiš sve. Nije to lako. I počelo je da uzima danak, pa je na konferenciji za novinare posle pobede reprezentacije Brazila nad Japanom Nejmar narodski rečeno “pukao“.

Krenulo je sa novim pitanjima o tome da li je srećan u Parizu, da li misli da je pogrešio što je uopšte odlazio iz Barselone... Nejmar se ispra branio uobičajenim izjavama kako je veoma srećan, kako mu pojedine novine pakuju probleme. U njegovu zaštitu potom je ustao i brazilski selektor Tite.

"Slušam sam mnogo puta kako i ja sam imam problema sa Nemarom i smučilo mi se. Svima nam se smučilo. Znam da bi, da zaista imamo probleme, on imao pristojnosti da dođe u svlačionicu i popriča sa svima o tome. Nismo savršeni. Mi smo ljudska bića. Nekad promašimo i odreagujemo na pogrešan način. Radio sam to i ja. Da li je pogrešno? Jeste, ali mnogo tu faktora igra ulogu. Vodite samo računa da ne generalizujete. Vodite računa o karakteru i prirodi čoveka. Ja lično, mogu da govorim samo o velikom Nejmarovom srcu", hvalio je Tite igrača što je toliko pogodilo Nejmara da je u suzama napustio konferenciju za novinare.

Mediji ipak podsećaju da mu nije prvi put da pod kritikama brizne u plač. I ostaju pri starim tvrdnjama: jeste podelio svlačionicu na Parku prinčeva. Brazilski novinar Marselo Bečler, koji je prvi i objavio da Nejmar ide u PSŽ, navodi da je igrač barem dva puta slagao na konferenciji za novinare posle Japana. Prvo kada je rekao da je odlučio da ide samo dva dana pre transfera (mnogo pre toga je ugovarao i dolazak Danija Alvesa iz Juventusa), a potom kada je rekao da nema nikakav problem sa saigračima i šefom struke. Mnogi jedva čekaju da mu vide leđa. O tome se naširoko piše i u Francuskoj.

Sve to pokrenulo je nove glasina. Po jednima Nejmar se već poverio Lionelu Mesiju i Luisu Suarezu rekavši da se prevario što je uopšte odlazio iz Barselone. Druge govore da je sve ovo samo uvod u - pazite sad - neočekivani transfer u Real Madrid?! U to već sumnjamo, ali nije tajna da će PSŽ morati da ove zime prikupi 80.000.000 evra ne bi li prošao Uefine inspekcije. Anhel Di Marija i Lukas Moura sigurno idu, ali to neće niti dovoljno.

