Nejmar obara i drugog predsednika Barselone? Taj klub zaslužuje mnogo bolje!

Đozep Marija Bartomeu na udaru

Mani opoziciju, šta ćemo s Nejmarom? Tako verovatno ovih dana izgledaju razgovori najbližih saradnika predsednika Barselone Đozepa Marije Bartomeua, kome kao da se polako bliži kraj na stadionu Kamp Nou, a sve zbog toga što je naljutio jednog od asova. Doduše, asovi koji igraju u Barseloni među najvećima su na svetu i sigurno svakom ljubitelju fudbala mnogo draži od nekakvih biznismena u odelima. Međutim, Nejmar bi mogao da postane jedinstven slučaj, odnosno možda i prvi fudbaler koji će funkcije koštati dvojicu predsednika!

Sandro Rosel je morao da napusti Barselonu baš zbog "afere Nejmar", odnosno saznanja da je kupovina Brazilca koštala maltene duplo više od onog što je klub isprva prijavio. Predsedničku funkciju potom je preuzeo Bartomeu, kome se sada fotelja ozbiljno ljulja.

Prvo zbog samog Nejmarovog odlaska u Pari Sen Žermen i neuspešnih - bar zasad - pokušaja da dovede adekvatne zamene. A sada i zbog Nejmarovih reči koje mu sigurno neće pomoći. Brazilski fudbaler se, posle pobede PSŽ-a nad Tuluzom od 6:2, ostrvio na Barsinu upravu.

"Proveo sam tamo četiri godine i bio sam veoma srećan. Bio sam srećan kad sam došao, srećan sve te četiri godine i srećan sam otišao. Ali nisu me oni činili srećnim. Po meni, nisu to ljudi koji bi trebalo da vode Barsu. Barsa zaslužuje mnogo bolje, svi to znaju", kao iz topa je opalio Nejmar.

Navijači su svejedno već kivni na Bartomeua. Ovo mu neće pomoći. Neka su tu neraščišćena posla ostala.

