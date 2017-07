Nejmar rekao - DA! Spremite se, sledi bura!

Tuča sa Nelsonom Semedom bila je kap koja je prelila čašu, Brazilac prihvatio ponudu iz Pariza

Fudbalska Evropa nema mira zbog Nejmara! Nekoliko sati pošto se našao usred velikog skandala i tuče sa novim saigračem Nelsonom Semedom, pouzdani i gotovo besprekorno dobro obavešteni Radio Monte Karlo lansirao je raketu - Nejmar je dao zeleno svetlo za transfer u Pari Sen Žermen!

Kako se navodi, tuča sa Semedom bila je kap koja je prelila čašu, a nakon što je otišao sa treninga, nazvao je svog oca kako bi mu saopštio novosti. Nejmar je prihvatio petogodišnji ugovor vredan vrtoglavih 150.000.000 evra neto, odnosno 30.000.000 evra po sezoni, kada se prođu sve rigorozne poreske filtracije.

Nejmar Senior je takođe dobio ovlašćenje da u njegovo ime završi sve preostale detalje, koji se mahom tiču rešavanja poreskih pitanja.

Mohamed Buafsi, glavni i odgovorni urednik Radija Monte Karlo, poziva se na dobro obaveštene izvore i tvrdi da bi transfer mogao da bude završen u ponedeljak ili najkasnije do utorka.

Mada se tokom dana pisalo da Nejmar neće putovati u Kinu sa Barselonom posle fizičkog obračuna sa saigračem, on će se ipak naći u avionu. Ali, kako navodi brazilski Globo Esporte, samo kako bi ispunio lične i klupske sponzorske obaveze prema kinenskom tržištu. To nikako neće sprečiti Nejmara da možda već do početka naredne sedmice postane apsolutni rekorder u svetu sporta i završi „Transfer veka“!

Mada se dosta pisalo o tome kako će Pari Sen Žermen uspeti da reši pitanje finansijskog fer-pleja, posebno jer je klub već imao problema sa zakonom i bio drakonski sankcionisan, prvi čovek kluba Naser Al Kelaifi angažovao je poseban tim stručnjaka koji je pronašao dobitnu formulu. Naime, procenjuje se da će Nejmarov transfer izazvati tektonske potrese na fudbalskom tržištu, čak i veće nego kada je Kristijano Ronaldo prelazio iz Mančester junajteda u Real Madrid.

Kao što smo već pisali, novi poreski zakoni u Francuskoj idu na ruku Pari Sen Žermenu, a takođe je spreman i niz sponzorskih ugovora koji će potpuno anulirati investiciju čija bi ukupna vrednost biti, procenjuje se, oko 630.000.000 evra! Više o ovoj temi možete čitati OVDE.

Radio Monte Karlo, koji je svojevremeno najavljivao i potvrđivao mnoge transfere na Parku prinčeva, ali i širom Evrope, teško da bi se izletao sa ovakvim informacijama bez debelog pokrića.

Mada se informacija, s obzirom na njenu težinu, uzima s rezervom, spremamo se za transfer koji će promeniti sve moderne fudbalske tokove.

