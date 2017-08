Nejmarmanija! Posao od 611.000.000 evra - svi detalji! Plata 577.000 evra sedmično, 83.000 dnevno, 3.500 po satu, 58 po minutu!

Brazilac, navodno, već obavio medicinske preglede u Portu, gde je otputovao pošto je dobio dozvolu da napusti trening Barse. Klub se žalio da

Nejmarmanija!

Nijedna druga reč ne bi ni približno mogla da opiše ludilo izazvano sve izvesnijim transferom, koji će iz temelja uzdrmati fudbalsku planetu. Još od prvog momenta kada se pojavila mogućnost da će vlasnik Pari Sen Žermena Naser Al Kelaifi pokazati koliko je zapravo moćan, malo ko mogao je da poveruje da će se „Transfer veka“ zaista desiti. Ali, eto, Nejmar će uskoro promeniti fudbalske tokove i okrenuti novu stranicu poslovanja na najmoćnijem sportskom tržištu.

Brojke koje se vezuju za ovaj, brutalni posao, dosad su bile nezamislive u svetskom fudbalu. Da pređemo na stvar - ceo transfer, sa platom, bonusima za potpis, porezima i otkupnom klauzulom iznosiće nepojmljivih 611.000.000 evra!

Uprošćeno - 300.000.000 evropskih novčanica otići će na obeštećenje, sa porezom. Bruto plata, dakle bez oporezivanja, biće 55.000.000 evra! To je još 275.000.000 evra za petogodišnji ugovor! Kada se uključe porezi, to je ravno 30.000.000 evra godišnje! Odnosno, 83.000 evra dnevno, oko 3.500 po satu, ili oko 58 evra po minutu. Sve to je približno jedan evro (0,97) u sekundi! Tako nešto se ne viđa!

Osim toga, Nejmar će inkasirati 36.000.000 evra na ime bonusa za potpis, što je suma koju će kasnije podeliti otac brazilskog asa i zagovornik cele ove akcije, Nejmar Senior, potom agent Pini Zahavi, ali i svi oni koji drže bilo kakav udeo u Nejmarovom ugovoru.

Na sve ono što smo pomenuli dosad nismo uključili i astronomskih 300.000.000 evra, koliko bi Nejmar trebalo da dobije od potpisivanja sponzorskog ugovora za promovisanje Mundijala u Kataru 2022. godine! Ovaj novac trebalo bi da predstavlja deo mehanizma kojim će Pari Sen Žermen zaobići strogi pravilnik finansijskog fer-pleja.

Povodom cele ove priče oglasila se i UEFA, koja je objasnila da nijedan klub nije uputio žalbu na Nejmarov transfer, iako je bilo najava da će Barsa to učiniti, ali i čelnici La Lige.

"O ovom transferu ne možemo da sudimo unapred. Jasno je da bi Nejmarov transfer mogao da ima ozbiljan uticaj na klupske finansije u narednim godinama, ali PSŽ u narednom periodu može da proda igrače za veliku sumu novca. Zato ćemo zaključke praviti tek kada sve bude obavljeno, kako bismo ustanovili da je sve u redu", stoji u dopisu Uefe.

Posle jučerašnje vesti da je Nejmar dobio Barseloninu dozvolu da napusti klupski trening, Brazilac se avionom uputio u Porto, gde se sastao sa Pari Sen Žermenovim sportskim direktorom Anterom Enrikeom, a navodno je tamo već obavio medicinske preglede. U Barseloni su pobesneli zbog ovakvog ponašanja budućeg najskupljeg plaćenog fudbalera svih vremena, pa je izdala saopštenje u kojem se ističe da Nejmaru nije dozvoljeno da obavlja medicinske preglede, već da bude odsutan sa treninga, čime strogo krši klupski pravilnik. Takođe, tokom dana pojavila se informacija da je Nejmar zatražio da bude prisutan na treningu svojih, uskoro bivših saigrača, ali je trener Ernesto Valverde takav stav osudio i zabranio je Nejmaru da se nađe na terenu.

U međuvremenu, Barselona je već stigla da zameni gotovo sve slike na bilbordima i fotografije na reklamama na kojima je Nejmar bio.

Za kraj, jedan podatak koji će vas naterati na razmišljanje. Sam Nejmarov transfer, postavljen na 222.000.000 evra, biće za preko 100.000.000 evra veći je od ukupne sume plata koju će Klivlend Kavalirsi isplatiti igračima za narednu sezonu. Što je približno oko 121.738.000 evra, najviše u NBA ligi!

