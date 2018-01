Neka drugi kupuju pojačanja, Siti galopira ka trofeju uz 80% poseda (VIDEO)

Građani savladali Njukasl kod kuće s 3:1

Možda im se izjalovilo dovođenje Aleksisa Sančeza Mančester Sitiju, ali zato na terenu nema greške. Ekspedicija Pepa Gvardiole galopira ka trofeju Premijer lige, a u poslednjem meču na Etihadu pao je Njukasl s 3:1 (1:0) uz het-trik Serhija Aguera.

Dovoljan je podatak da je Mančester Siti imao 80% posed lopte tako da vam je jasno da je prostor Njukaslu da bilo šta uradi u napadu bio više nego smanjen.

Bilo je od početka jasno da je samo pitanje sa kojim će rezultatom da se završi mučenje za tim sa severa Engleske.

Kevin De Brujne je u 34. minutu uputio centaršut s leve strane ali desnom nogom, tako da je lopta išla ka golu Njukasla. Aguero je skočio, vrlo malo zakačio loptu (njemu pripisan gol) i ona se ušetala u mrežu Svraka.

To je obezbedilo Sitiju da igra sa još manje pritiska. Nastavio je lider Premijer lige da kidiše i u drugom poluvremenu i to se isplatilo u 63. minutu. Sterling je prošao po levoj strani, ušao u šesnaesterac Mankiljo ga je oborio i bio je to penal koji je, uz malo sreće, realizovao Aguero.

I taman kada su mnogi koje interesuje samo rezultat prebacili kanal, Njukasl je uzvratio. Potpuno nenadano. S neba pa u rebra.

Sevnula je kontra, nekoliko lepih dodavanja, odjednom se Marfi našao ispred golmana Edersona i fino ga savladao. Malo ko je očekivao ovakav razvoj situacije.

Ipak, Siti je ostao pribran, Aguero je postigao i treći gol, došao do het-trika, čisto da ne bude nedoumice. Da ne kažu posle neki da je tim iz donjeg dela tabele namučio favorita za titulu.

Siti se vratio posle poraza na Enfildu. Razlika u odnosu na Junajted je ostala na 12 bodova.

PREMIJER LIGA - 24. KOLO

Subota:

Brajton - Čelsi 0:4 (0:2)

/Azar 3, 77, Vilijan 6, Mozes 89/

Arsenal - Kristal Palas 4:1 (4:0)

/Monreal 6, Ivobi 10, Koščelni 13, Lakazet 22 - Milivojević/

Barnli - Mančester Junajted 0:1 (0:0)

/Marsijal 55/

Everton - VBA 1:1 (1:0)

/Nijas 70 - Rodrigez 7/

Lester - Votford 2:0 (1:0)

/Vardi 39pen, Marez 90+1/

Stouk - Hadersfild 2:0 (0:0)

/Alen 53, Dijuf 69/

Vest Hem - Bornmut 1:1 (0:0)

/Ćićarito 73 - Frejzer 71/

Mančester Siti - Njukasl 3:1 (1:0)

/Aguero 34, 63, 83 - Marfi 67/

Nedelja

17.00: (5,50) Sautempton (3,80) Totenhem (1,65)

Ponedeljak

21.00: (9,00) Svonsi (5,00) Liverpul (1,35)

