Neka oni rade kako rade, mi ćemo onako kako treba

Utakmica sa Napretkom je iza crno-belih, već u petak uveče sledi novo iskušenje, gostovanje u Ivanjici protiv Javora (20.00, Arena sport).

Ipak, trener Partizana Marko Nikolić nije mogao, a da ne čestita svojim igračima na svemu što su do sada napravili u ovoj teškoj sezoni u kojoj se sa večitim rivalom i dalje bore za titulu.

“Iznad svega, čestitam igračima Partizana. Njihova serija traje 31 utakmicu u toj seriji igramo naporne, teške u takmice, gde se igrači troše maksimalno i mentalno. Čestitam im na psihološkoj stabilnosti jer su svesni da nemaju pravo na grešku. Treba da izdrže, imaju dosta snage što su pokazali u proteklih devet meeci, a to mogu samo snažni ljudi", smatra Nikolić.

Kormilar crno-belih ima poverenje u svoje igrače.

"Ulazimo u poslednje četiri utkamice, Javor je težak tival, tradicionalno je teško igrati tamo, ali ako se nadovežem na uvod, svima je jasno šta mora biti prioritet za nas - to je pobeda. Motivisani smo da na pravi način celu ovu priču privedemo kraju. Imam ogromno poverenje u igrače da će to i izgurati, da će utakmicu u Ivanjiici rešiti u svoju korist, i ne samo tu već i one utakmice posle Javora. Neka niko ne pomisli da će ova grupa igrača Partizana odustati od borbe za titulu do poslednje sekunde", napominje Nikolić.

Ponovo u timu neće biti Brazilac Everton, kao i ranije povređeni Alen Stevanović.

"Everton je bolje, ali neće konkurisati za meč… Igramo zahtevne utakmice, s puno tempa, puno deula, puno borbe, a kada se igraju takmičarske utakmice na tri dana onda ima povreda. Alena nemamo, Evertona nemamo, imamo još dva igrača pod znakom pitanja i videćemo do petka kakva je situacija sa njima."

Očekivano, novinarska putanja delom su se odnosila i na zbivanja na utakmici Crvena zvezda - Vojvodina. Mada u početku nije hteo o tome, kasnije je Nikolić malo pojasnio šta ga tišti.

"Navikli smo ove sezone na iskušenja na terenu, van terena i ne bih voleo da izgubimo fokus. Ako smo devet meseci uspeli da istrajemo u ovoj seriji, ne vidim razlog da sada stanemo. Neka nastave drugi da rade kako misle da treba, mi idemo našim putem."

Upitan da još malo pojasni na šta misli, Nikolić je bio indirektan.

"Mnogo puta sam između redova rekao šta mislim na tu temu. Oni ljudi rade kako rade, a mi ćemo da radimo ono što mislimo da je najbolje. Svako bira svoj put, ima svoju neku filozofiju i ideju. Svako radi ono što misli da treba."

Da li misli na sudije ili večitog rivala?

"Ne mislim ni nakoga posebno. To su za mene abnormalne pojave u našem fudbalu. Neću sebi da dozvolim da trošim energiju ponovo na iste stvari. Želim da razmišljam o novoj utakmici, nastavku serije od 31 pobede, da vidim kako napreduju igrači Partizana na terenu. Ne vidim razlog da se bavim nečim drugim. Stiče se utisak u javnositi da su stvari već odlučene, a ja moram da ponovim da će se ova grupa igrača boriti do poslednje sekunde. To je naša misija i naše obećanje", zaključio je Marko Nikolić.

