Neka PAO još jednom izračuna…

Prema informacijama iz Grčke PAO je u nedostatku pobeda u gostima (samo dve) ukalkulisao i zaokružio utakmicu protiv Zvezde u Beogradu kao dobru šansu za tako nešto. Hm...

Četvrta utakmica Crvene zvezde ove sezone u Evroligi. Zvezda gostuje u Atini, Panatinaikosu. Posle prvih 10 minuta Zeleni vode s 23:14, na poluvremenu - 46:25. U tom momentu delovalo je da je PAO mnogo bilji tim. Dominirao je, bio nadmoćan u svim kategorijama. Ali, bila je tako nadmoćna i Baskonija u Beogradu, slavio je i Žalgiris u Pioniru, veselio se i Fenerbahče u Istanbulu u prvom delu sezone, pa su svi kasnije od te iste Zvezde u drugom krugu dobili žestok revanš. Oko za oko. I malo preko toga. Na najsportskiji mogući način.

Sada je red na Panatinaikos. Evo u kakvom momentumu je ekipa Ćavija Paskvala…

LIDER JE BURUZIS, PAPAS U FORMI, SINGLTON S JEDNOM NOGOM

Ko je mogao pre par godina da očekuje da će Janis Buruzis dobiti stojeće ovacije i OAKA areni? Verovatno niko. Ipak, kao bivši igrač Olimpijakosa Janis je letos izbegao negarantovane ugovore u NBA ligi i iz Baskonije zapucao ni manje ni više nego u Panatinaikos.

A, ako govorimo o ovacijama, Buruzis ih je dobio upravo u poslednjoj utakmici Zelenih u kojoj su slavili s 71:65 nad Barselonom. Cela OAKA divila se svom divu. Požrtvovanost, srčanost, skočnost, banane, koševi, pa i trojka. Kupio je u potpunosti sve prisutne i sa 14 poena, 11 skokova, tri asistencije (mnogo dodavanja koja su vodila do pogodaka), jedna ukradena lopta. Indeks - 31. Ozbiljno dobra partija.

"Bio je odličan, u najboljoj je formi ove sezone. Pronašao je samopouzdanje, a to je najvažnije u košarci. Veoma sam srećan zbog njega", istakao je Majk Džejms koji nije igrao u prvom meču u Atini, ali će u Beogradu svakako biti neko na koga će morati da se obrati velika pažnja.

Džejms je propustio prvi deo sezone zbog povrede koju je imao pre nego što je takmičenje i počelo, ali je sada baš ušao u ritam, posebno kod Paskvala. Dao je Barsi 10 poena i imao četiri asistencije. Dosta je važan i Nikos Papas koji je odigrao jako dobro poslednje utakmice u domaćem šampionatu, ali i Evropi. Pre dve godine dao je 20 poena u Beogradu. Paskval mu dosta veruje. Pored Džejmsa, u šutu je najopasniji Kej Si Rivers koji je "ukanalio" Olimpijakos u velikom grčkom derbiju.

PAO stiže u Beograd: Znamo da će biti vruće!

Ono što treba istaći je činjenica da Panatinaikos ne igra dobro u gostinma ove sezone. Ali baš nimalo dobro. Zeleni su zabeležili samo dve pobede van OAKA arene, a prema informacijama iz Grčke PAO je u nedostatku pobeda u gostima ukalkulisao i zaokružio utakmicu protiv Zvezde u Beogradu kao dobru šansu za tako nešto.

Pitanje je koliko im matematika ide dobro...

Ekipi Ćavija Paskvala svakako odgovara to što će let trajati samo sat i po vremena, pa je to jedno od "kraćih" gostovanja koje imaju. Nemaju baš Zeleni probleme sa spavanjem na aerodromu.

PAO je protiv Barse imao samo sedam izgubljenih lopti što je pokrilo omanji problem Zelenih sa šutem za tri poena (11/30).

Prve prognoze povrede Krisa Singltona govorile su da on neće moći da igra protiv Barselone i Zvezde, ali je on uprkos očekivanjima izašao na parket već protiv Katalonaca i s “jednom nogom” dao 10 poena. U Grčkoj ga vide kao najboljeg igrača Zelenih kada se lomi meč. Zato treba i njega držati pod budnim okom. Džejmsa Gista neće biti na ovom duelu zbog dugoročne povrede.

Ako smo nešto naučili u ovoj sjajnoj seriji od šest uzastopnih pobeda, to je činjenica da se protivnici crveno-belih ne pitaju mnogo. Zvezda ih toliko pritiska agresivnošću da praktično ne znaju gde je levo. Pogotovo je to vidljivo u Pioniru. Sve ono na papiru gubi vrednost, na parketu se broje sasvim drugi štihovi.

Sevaće vatra u beogradskom hramu košarke koji je rasprodat za 15 minuta. I ne samo vatra. Nego i munje i gromovi. Zvezda trenutno igra najbolju košarku u Evropi.

Neka PAO još jednom izračuna…

(FOTO: Paobc/ V.Stolis)