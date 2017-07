Nekad Dušan, danas Vujadin Savić: Neka ponovo bude Banjik iz Ostrave! (VIDEO)

Klub sa Marakane poslednji put izbacio Čehe pre 36 godina

Veličina slova A A A

Bilo je to davno, još pre 36 godina! Niko od aktuelnih fudbalera Crvene zvezde nije bio rođen kada je na Marakani generacija predvođena Dušanom Savićem i Pižonom Petrovićem rasturila Banjik iz Ostrve (3:0) i nadoknadila minus iz prvog meča (1:3).

KVOTE KLADIONICE MOZZART ZA DUEL CRVENE ZVEZDE I SPARTE

Bio je to poslednji prolaz Crvene zvezde protiv jednog češkog tima. Kasnije su se izređali Liberec i Slavija, a sada će travu Marakane da oseti najtrofejniji tamošnji klub - Sparta. Dakle, istorija nije saveznik kluba sa Marakane, ali postoji jedan sastojak koji greje nadu navijača Crvene zvezde.

PATRIOTSKI TIKET(I): Dva keca množe ulog sa osam, a šta mislite o duplim šansama?!

Nadaju se Zvezdini fanovi da će legendarni centarfor Dušan preneti trijumfalni pelcer na naslednika Vujadina Savića.

„Nisam znao za taj podatak, jedino me je obradovalo što je moj otac učestvovao u toj epskoj utakmici protiv Banjika iz Ostrave. Mnogo je 36 godina, baš mnogo. Očigledno je da Česi ne leže ni nama ni Partizanu, ali... Ne smemo da previše razmišljamo o njima, nego da ih nateramo da oni stalno razmišljaju o nama. Biće pun stadion, dobra atmosfera, mi smo u dobrom momentu jer smo vezali dve pobede“, poručuje za MOZZART Sport Vujadin Savić.

Mladi krilni vezista Luka Adžić je hrabro izjavio da Sparta nije favorit. Sličnog mišljenja je i iskusni centralni defanzivac.

„Šanse su 50:50! Na nama je da budemo dovoljno mudri i ne primimo gol. To bi nam mnogo značilo pred revanš. Dobra je stvar što smo sačuvali mrežu u prethodna dva meča protiv Irtiša i Radničkog iz Niša. Praktično nam rivali nisu stvorili šansu za gol. Sve to utiče na samopouzdanje. Mada ovo će biti prvi veliki ispit za nas“.

Za odbranu crveno-belih posebno. I to ne samo zbog činjenice da napad Sparte predvode Marko Janko i Lafata.

„Danas smo gledali analizu njihovih mečeva. Videli smo da su brzi, agresivni, jako disciplinovani. Primetili smo i da vrše presing na poslednju liniju, primoravaju vas da igrate dugim loptama... O tome koliko su kvalitetni suvišno je pričati. Janko je igrač top klase, jak u skok igri... Biće nam potrebno mnogo znanja, koncentracije, pa i sreće da ih zaustavimo“.

Ne smatra Vujadin Savić da će rasterećenost biti adut Crvene zvezde zbog činjenice da je eliminacijom Irtiša srpski vicešampion stigao do prvog cilja. Pobegao je od zone evropskog debakla.

„To je tema za diskutovanje, jer klubu, navijačima, pa i nama bi mnogo značilo da posle deset godina igramo grupnu fazu Liga Evrope. To bi bila premija. Koliko je to realno da uradimo - ne znam. Znam samo da u fudbalu ne pobeđuje uvek bolji. Tako ćemo se ponašati ko god dođe u našu kuću. Imamo sve preduslove da se dobro isprisimo pred Spartom. Stadion će biti pun...“, dodao je Savić.

(Foto Star Sport, MN Press)