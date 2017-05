Neki novi Arsenal - ne samo trener, nego filozofija i sistem

Sve će od leta biti drugačije na Emirejtsu...

Veličina slova A A A

Sva je prilika da se od predstojećeg leta u Arsenalu stvari radikalno menjaju! To da li će Arsen Venger ostati i dalje je otvoreno pitanje, međutim, čak i da Francuz ode to neće biti najveća promena na Emirejtsu, koliko god to suludo zvučalo.

Kako javlja ugledni britanski Telegraf iz izvora bliskih klubu, jedan od vlasnika Arsenala i izvršni direktor Ivan Gazidis planira totalni zaokret u funkcionisanju kluba. Naime, on želi da angažuje sportskog direktora koji bi radio u tandemu sa menadžerom i imao najšira ovlašćenja kada su u pitanju transferi. Neko će reći, to bi možda bilo i najpametnije za Arsenal, s obzirom kako je Venger kupovao, ali mala je verovatnoća da bi taj sportski direktor mogao da sarađuje sa Francuzom.

Zato je mnogo realnija varijanta da u paketu sa sportskim direktorom stigne i novi trener.

A znate li koga je Gazidis pikirao?

Radi se o Mihaelu Corku, piše Telegraf i napominje da je Nemac iz Dortmunda "zainteresovan za posao u Premijer ligi". E sad, najlogičnije bi bilo da sa Corkom dođe i "njegov" trener, ali o tome će se verovatno više znati narednih nedelja. Da se nešto ozbiljno "puši" i oko Vestfalena govore jučerašnje informacije iz Nemačke koje kažu da je Tomas Tuhel u zavadi sa direktorom Vackeom, te da će tihi rat na toj relaciji najverovatnije završiti Tuhelovim odlaskom iz kluba.

Kada se stvari tako postave, Telegrafova priča dobija na ozbiljnosti. A da dodatno "zabiberi" potrudio se i Bild u današnjem izdanju. Visokotiražni tabloid pod vinjetom ekskluzivno javlja da je Borusija uveliko traži novog trenera, te da je vrlo ozbiljan kandidat Lusijan Favr, sadašnji strateg Nice.

Ono što je izvesno jeste da u narednih 12 meseci Arsenal napušta dosadašnji direktor "pregovarača" Dik Lou, čovek koji se bavio transferima i da to mesto mora da bude popunjeno. A Gazidis je, očito rešio da ga malo drukčije popuni - pravim sportskim direktorom. Takođe, vremena nema mnogo, jer ozbiljni klubovi već uveliko rade na planu za letnju pijacu...

Kada je Mihael Cork u pitanju, on ima bogat CV i sjajne preporuke. U njegovu korist govori ono što je malo ko uspeo da spoji: pod njegovom upravom Borusija je i stvarala igrača, i ozbiljno zarađivala i osvajala trofeje - tri titule šampiona Nemačke pored moćnog Bajerna i jedno finale Lige šampiona.

Malo li je?

(foto: Action Images)