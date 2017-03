Nema da škripi, nema da štuca - Nemac je to! (VIDEO)

Posle pet kola - 5-0-0, gol razlika 20:1

Sa pola gasa, ali bukvalno, bez mnogo znoja, bez ijednog suvišnog napora. Energija sačuvana, novi bodovi osvojeni - Nemačka je stopostotna posle prvog dela takmičenja u kvalifikacionoj grupi C! Nismo sumnjali ni pre početka borbi za Mundijal u Rusiji, ali sada je valjda svima jasno da će Pancer divizija potpuno rutinski do završnog turnira.

Aktuelni svetski šampioni protutnjali su večeras kroz Baku i tako na veličanstven način stavili tačku na prvi deo takmičenja u svojoj grupi. Posle pet kola Nemačka ima maksimalnih 15 bodova, gol razliku 20:1 i ubedljivo je prva u grupi. Ovako dobar start u kvalifikacijama za SP Nemci nisu imali nikada. Po broju bodova da, ali ne uz ovakvu gol-razliku.

Azeri Roberta Prosinečkog držali su se nepunih 20 minuta, kada ih je načeo Andre Širle na dodavnja Jonasa Hektora - 0:1. Verujemo da se kod domaćih navijača javio neki plamičak nade pošto je Nazarov u 31. minutu izjednačio na 1:1, ali da do "požara" ne dođe pobrinuo se Tomas Miler nekoliko trenutaka kasnije. On možda krizira u Bajernu, teško daje golove, no takvih problema apsolutno nema kada igra u dresu sa državnim grbom. Gol mu je namesti danas izvanredni Širle...

Sve dileme oko pobednika rešene su u poslednuim trenucima prvog dela kada je Mario Gomez povisio na 3:1, da bi pred kraj utakmice, onokao u sporohodu, mašina Joakima Leva uspela da se "ispiše" još jednim golom. I opet Širle.

U okviru iste grupe Češka je samo verifikovala unapred upisane bodove protiv San Marina (6:0) i održala jedan dobar šutersko-golgeterski trening koji će koristiti za neke dalje izazove. Česi su trenutno drugi na tabeli, na mestu koje vodi u baraž, međutim, Severna Irska i Norveška svoj meč 5. runde tek treba da odigraju. U slučaju da pobede, Irci će se vratiti na drugu poziciju...

KVALIFIKACIJE ZA SP

Grupa C:

Azerbejdžan - Nemačka 1:3 (1:3)

/Nazarov 31 - Širle 19, 81, Miler 36, Gomez 45/

San Marino - Češka 0:6 (0:5)

/Barak 17, 24, Darida 19, 77pen, Gebre Selasije 26, Krmenčik 43/

20.45: Severna Irska - Norveška

Grupa D:

Jermenija - Kazahstan 2:0 (0:0)

/Mhitarjan 73, Ozbiliz 75/

20.45: Crna Gora - Poljska

20.45: Rumunija - Danska

Grupa E:

Engleska - Litvanija 2:0 (1:0)

/Defo 22, Vardi 66/

20.45: Malta - Slovačka

20.45: Škotska - Slovenija

