Nema Levandovskog - nema ni moćnog Bajerna (VIDEO)

Bavarska mašina nije našla lek za odbranu Farmaceuta

Bavarska mašina nije uspela da se vrati sa celim plenom iz Leverkuzena, ali remi bez golova neće uticati na utisak koji su puleni Karla Ančelotija ostavili na ovom meču. Bili su bolji, imali su prilike da i sa kombinovanim timom koji je Italijan izveo savladaju Farmaceute i održe deset bodova prednosti u odnosu na Lajpcig, ali nisu imali sreće.

Raspoložen je bio i golman domaćina Bernd Leno, koji je sjajno branio, posebno u poslednjih pola sata kada su gosti imali igrača više zbog isključenja Tina Jedvaja. Bez Boatenga, Humelsa i Levandovskog, Bajern je sasvim lako ulazio u prilike za gol, ali je odbrana Leverkuzena bila besprekorna.

Posebno je impresivno bilo kako su u prvom delu Farmaceuti dva puta na gol liniji sprečili goste da dođu do vođstva, a Bajern će žaliti i za pokušajem glavom Tijaga Alkantare u finišu prvog dela kada je sa pet metara Španac prebacio ceo gol.

Iako je bilo jasno da im je u glavi revanš sa Realom koji se igra u utorak, Bavarci su probali da u nastavku stignu do pobede. Ali, slabo se ponovo pokazao Tomas Miler, koji je u opasnoj krizi, pa je jasno da kada nema Levandovskog nema ni moćnog Bajerna. Ukoliko se Poljak ne oporavi do utorka, teško će šampion Nemačke do polufinala, a večeras se najbolje videlo koliko je Nemac neupotrebljiv kada je van forme.

Najbolju šansu na meču propustio je Filip Lam u 85. minutu kada je sa nekoliko metara promašio čitav gol i omogućio Leverkuzenu da desetkovan osvoji vredan bod, pre svega sa psihološkog aspekta, jer su već dugo u rezultatskoj dubiozi. Gubitak dva boda Bajernu neće puno značiti, a biće vrerdna žrtva ukoliko u utorak u Madridu obore Kraljevski klub.

Mada, bez Levandovskog, teško...

BUNDESLIGA - 29. kolo

Subota:

Majnc - Herta 1:0 (1:0)

/Laca 45+1/

Dortmund - Ajntraht 3:1 (2:1)

/Rojs 3, Sokratis 34, Obaejang 86 - Fabijan 29/

Augzburg - Keln 2:1 (2:0)

/Hintereger 5, Verheg 23. penal - Maks 65. autogol/

Hofenhajm - Menhengladbah 5:3 (2:2)

/Salaj 9, 24, Demirbaj 58, 89, Ut 75 - Vestergard 31, Štindl 35, Daud 78/

Lajpcig - Frajburg 4:0 (2:0)

/Poulsen 36, Verner 42, Keita 51, Deme 90+1/

Volfzburg - Ingolštat 3:0 (1:0)

/Sutner 45+1 autogol, Mali 68, Gomez 80/

Leverkuzen - Bajern 0:0

Nedelja:

15.30: Verder - Hamburger

17.30: Darmštat - Šalke

