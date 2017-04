Nema popravnog

Crvena zvezda igra meč protiv Budućnosti koji mora da dobije da bi se plasirala u finale ABA lige

Da bi Zvezda igrala Evroligu sledeće sezone, prvo mora da osvoji ABA ligu. Da bi osvojila ABA ligu, mora da igra finale. Da bi igrala finale mora da pobedi Budućnost u trećoj utakmici polufinala koja se igra u Železniku od 19 časova. Jasno kao dan.

Zvezda će i u ovaj meč ući bez Stefana Jovića koji je u Minhenu na pregledu i sanaciji povrede leđa, ali je ta situacija u kojoj će crveno-beli biti bez prvog pleja nešto na šta su igrači Dejana Radonjića morali da se naviknu u poslednja dva meseca.

Biće to utakmica sa velikim pritiskom, utakmica sa velikim ulogom i meč koji će se po Zvezdu igrati u malo manje poznatoj atmosferi nego da se utakmica igra u Pioniru. Ali, sigurno crveno-beli neće obraćati previše pažnje već će ima na umu i pred očima biti samo pobeda.

"Pobedom nad Uniksom vratili smo se na neki put dobar i pravi i bićemo spremni za meč protiv Budućnosti. To je samo jedna utakmica u sezoni, ali opet nije bilo koja utakmica. Izaći ćemo svi 100 odsto spremni i ići na pobedu", jasan je Marko Gudurić.

To što će se igrati u Železniku, a ne u Pioniru, tema je za razmišljanje i kod gostiju. To može da bude mač sa dve oštrice.

"Majstorica će biti žestoka. Želimo da budemo agresivni, igramo sa puno energije, budemo svi kao jedan... Biće drugačije jer se igra u Železniku, ali to ne bi trebalo da utiče na nas", smatra Džej Ar Rejnolds.

Zvezda u rasporedu ima i utakmicu protiv Darušafake koja se igra 7. aprila u Istanbulu, ali teško da će o tome razmišljati jer je ovo praktično utakmica koja ne sme da se izgubi i koja oblikuje čitavu sezonu.

Posle prve utakmice delovalo je da će Zvezda lako rešiti ovu polufinalnu seriju, ali su Đetići potom raskrstili sa Markusom Vilijamsom, razmrdali ekipu, promenili pristup i izborili Majstoricu pobedom u Morači. Na tom meču Budućnost je značajno poboljšala skok, kao i odbranu reketa.

Kako god, za crveno-bele u ovoj jednačini neće biti nepoznatih.

"Igrali smo ove sezone sa njima, posebno u poslednjih 20-ak dana. Nema tajni za nas. Znamo kako igraju. Sada smo videli kako reaguju bez Markusa. Pokazalo se da je to dobro za njih. Treba da gledamo sebe i našu igru. Da uđemo maksimalno motivisani. Da ih napadnemo od prvog minuta", rekao je Gudurić.

Zvezdin bek koji u poslednje vreme igra sve bolje i bolje ističe da je pritisak nešto na šta su crveno-beli navikli.

"Biće sigurno pritisak. Nema tu tajne. Navikli smo da igramo ovde pod pritiskom. Svaka utakmica ovde kod nas je neka vrsta pritiska. Dobro smo se nosili sa tim".

Ako pričamo o tome kako je tekla ova sezona videćemo da je Zvezda imala 25 pobeda u ligaškom delu ABA lige i samo jedan poraz. Ukupno u sezoni dva poraza. Tako gledajući, crveno-beli su zaslužili da igraju u finalu. Znamo i da je papir je jedno, a teren nešto drugo.

U korist ekipi Dejana Radonjića ide činjenica da je pet od poslednjih šest utakmica ovih timova dobio domaćin, a i da je Zvezda dobila tri od poslednja četiri međusobna okršaja sa Đetićima. Prednost Zvezde je i to što ima Radonjića na klupi koji je predvodio Budućnost u karijeri i dobro poznaje sistem rada i prilike u tom klubu.

Na kraju, sudijsku trojku na ovom meču činiće Matej Boltauzer, Sašo Petek i Josip Radojković.

Zvezda u ovom meču mora da bude najbolja što može. Ulog je finale. I nema popravnog. Sada mora da zasija najjačim sjajem.

(FOTO: MN Press, Star Sport)