Nema više vrcavosti, lepote i štosa - trčanje za pobedama ubiće draž košarke

"Zlato u Indijanapolisu je najveći uspeh naše košarke", kaže Svetislav Pešić

Svetislav Kari Pešić uvek ima zanimljive komentare o svetu košarke. Ovih dana bio je u Beogradu zbog filma "250 stepenika", a u razgovoru za Blic pričao je o aktuelnim temama - od prošlih uspeha reprezentacije do sadašnjih, preko Crvene zvezde do generalnog utiska o ovoj igri.

Koji je najveći uspeh naše košarke?

"Zlato sa Svetskog prvenstva 2002. godine. Jeste, aspolutno! titula sa Svetskog prvenstva u Ljubljani 1970. godine. Dakle, prva i poslednja zlatna medalja su naši najveći uspesi", rekao je Pešić.

Da li košarci nedostaju igrači koji igraju košarku lepu za oko?

"Tako je, nema više te vrcavosti. Zbog velikog pritiska zvanog pobeda i samo pobeda, lepota i štos po kojima smo bili prepoznatljivi lagano odlaze u penziju. Šteta, to moranje i trčanje za pobedama sasvim će na kraju da ubiju draž igre. Takva su vremena, nažalost".

Srebro na Evrobasketu?

"Veliki uspeh, to bi trebalo svima da bude jasno. Saša je i pored znanih i neznanih problema uspeo da nametne timski duh kao prevagu i na kraju je to došlo do izražaja".

Situacija u Crvenoj zvezdi?

"Rezultati u Evroligi su bili fenomenalni. U poslednje dve godine bezbroj velikih utakmica bilo je dobijeno. Naravno, svi bi sada želeli da se to nastavi, ali biće teško. Za to je potrebno vreme. Nije ni Radonjić čim je došao - pobeđivao. Postoji taj kontinuitet koji je rastao još od mog dolaska pa do danas. Treba biti strpljiv. Ovaj prethodni tim Zvezde je najbolji. Ja se ne sećam kada je bio bolji, zapravo još od vremena Moke i Ducija Simonovića".

Govorio je Pešić i o svojoj velikoj ljubavi.

"Ne mogu bez kafe. Popijem bar četiri u toku dana", zaključio je Pešić i dodao da je zapet kao puška, te da razmatra ponude za dalji rad u košarci.