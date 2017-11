Nema vremena za preduboke analize, već sutra je Olimpijakos

„Ostavićemo to za Atinu, a ujedno ćemo se pripremati i za predstojeću utakmicu“, kaže Dušan Alimpijević

Crvena zvezda nema vremena da razmišlja o utakmici sa CSKA. Poraz jeste bio bolan, ali je ritam utakmica takav da prostor za analizu ne postoji.

Crveno-bele već sutra od 20 časova očekuje meč sa Olimpijakosom u osmom kolu Evrolige.

„Samo dan posle jedne slabe partije mi jednostavno nemamo vremena da ulazimo u neke preduboke analize, ostavićemo to za Atinu, a ujedno ćemo se pripremati i za utakmicu protiv Olimpijakosa, ekipe koja je dobila u sredu Fenerbahče u gostima. To je tim, a to sam već nekoliko puta naglasio, koji je uz pomenuti Fenerbahče i CSKA glavni kandidat za odlazak na Fajnal For i osvajanje trofeja. To je za nas otežavajuća okolnost, sada su puni samopouzdanja posle ovakve pobede, dočekuju nas i žele normalno da nastave svoj niz. Mi za početak, moramo da uz dosta truda, damo sve od sebe i odigramo jednu mnogo bolju utakmicu od one koju smo odigrali protiv CSKA“, rekao je Dušan Alimpijević.

Prvotimac Ognjen Dobrić smatra da u ovakvom NBA ritmu, ekipa što pre treba da zaboravi poraz protiv CSKA i fokusira se na naredne izazove.

„Treba da očistimo glavu i zaboravimo prethodnu utakmicu što pre, i pripremimo se za Olimpijakos što bolje. Istina, nemamo mnogo vremena do naredne utakmice, samo dan i po, ali daćemo sve od sebe, odradićemo nekoliko treninga u Atini, kroz koje ćemo pokušati i da se osvežimo i pripremimo. Stručni štab sa svoje strane, takođe daje sve od sebe da spremni dočekamo tu utakmicu. Svaki meč u Evroligi, bez obzira na ishod, bili to pobeda ili poraz, donosi neko novo iskustvo i za nas kao igrače, ali i zajedno kao tim“, poručio je Dobrić.

Crvena zvezda nakon sedam odigranih utakmica u Evroligi ima skor od dve pobede i pet poraza. Već u subotu crveno-beli pravo iz Atine putuju za Zagreb odakle će dalje autobusom produžiti za Zadar gde ih u ponedeljak od 18 sati očekuje utakmica 9. kola ABA lige.

(FOTO: MN press)