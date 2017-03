Nemanja Bjelica uspešno operisan

Nemanja Bjelica uspešno je operisan, javlja Minesota.

Srpski reprezentativac se povredio prošle nedelje, kada mu je stradao zglob leve noge.

Koliko god je povreda, a potom i operacija loša stvar, mora se istaći da je ona došla u nezgodnom momentu jer je Nemanja baš sada pružao najbolje partije u sezoni, a biće pitanje da li će se oporaviti do početka Evropskog prvenstva koje počinje 31. avgusta.

Nemanja je prosečno beležio šest poena, uz četiri skoka i jednu asistenciju po meču.

Brz oporavak, Beli.

#Twolves forward Nemanja Bjelica undergoes successful surgery to repair a fractured navicular bone in his left foot. Full Release: pic.twitter.com/3MWxd6f131