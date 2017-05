Nemanja Kojić pred Partizan: Obrni, okreni - ja sam ga... Nadrljao

“Ljudi, ovo je fudbal“, kaže napadač Radničkog pred okršaj sa crno-belima

Nisu to otrovne strelice, to je baražna paljba sa jedne na drugu stranu Topčiderskog brda. A poneko đule zaluta i do Niša. I šta god se bude desilo u završnici superligaške sezone jasno je već sada da se ovaj ciklus takmičenja, kao ni mnogi prethodni, neće odigrati u regularnoj atmosferi. Čelnici srpskih klubova su na pleća igrača svalili nenormalan pritisak.

Napadač Radničkog Nemanja Kojić verovatno je pod najvećim teretom uoči sutrašnje utakmice sa Partizanom u kojem je proveo dve i po godine.

“Obrni, okreni, najviše ću ja naj...t“, kaže za MOZZART Sport duhovoti Kojić.

A nažalost je u pravu. Ako slučajno presudi lideru šampiona neće ga baš voleti u crno-belom delu Beograda. Ako slučajno promaši neki zicer - reći će svi da je namerno. Koliko kod da Kojić, ljudski je to, pokušavao da situaciju okrene na šegu, svestan je i on da ovakva tenzija prevazilazi granice sportskog.

“Bespotrebno se digla tolika frka. Ljudi, pa ovo je ipak samo fudbal! Uostalom, šta ako se desi da Radnički dobije Partizan? I šta ako u poslednjem kolu dobijemo i Zvezdu? Pa šta će tek onda se priča? Čekajte malo, ljudi. Ovo je skroz bezveze“, u ozbiljnijem tonu nastavlja Kojić.

Unapred osuđeni

Sve ovo, kaže, neće uticati na ekipu Radničkog. Ni na njega lično.

“Namestio sam glavu. Uostalom, ceo svoj život igram tako što dajem sve od sebe za svoj tim. Jeste, ima nekih emocija tu, imam nekih lepih uspomena iz Humske, a imam i ružnih, ali sve to nije ni bitno jer sam sad igrač Radničkog i borim se za Radnički. Ako smo prijatelji - super, ali ja volim da pobedim i kad igram karte. Pa posle utakmice možemo da se družimo“, uverava 27-godišnji napadač.

Uostalom, ima Radnički rezultatskog motiva da se isprsi u sredu od 19 sati na Čairu. Evropa je ulog.

“Posle onog uslovno rečeno kiksa protiv Vojvodine, jer smo tražili sva tri boda, a ispustili dva, nama sada treba bar još jedna pobeda da bismo obezbedili tu Evropu, a ja se nadam da ćemo uzeti i obe. E sad, fudbal je živa stvar, nikad ne znaš šta može da bude“.

Ono što bi trebalo da bude sudeći po poslednjim Partizanovim utakmicama sluti na ozbiljan problem za Real sa Nišave. Nišlijama igra samo pobeda, a crno-beli pod dirigentskom palicom Marka Nikolića, Kojićevog trenera još iz ere u Radu, a kasnije i Partizanu, veoma teško primaju golova. Dodatan izazov za golgetera Radničkog.

“Poznajem Marka Nikolića dugo, poznajem njegovu filozofiju. Jako je predan poslu, baca akcenat mnogo na odbranu, da se što manje golova primi. Dakle, on zna mene, ali znam i ja njegov sistem, pa će biti du nadmudrivanja. Sigurno neće biti lako. Ne možeš da pretiš Partizanu. Prvo, nisi toliko veliki, drugo - igraju tako kako igraju. Ali naše je da probamo. Neće ni njima biti lako“, zaključuje Kojić.

