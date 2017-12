Nemanja Matić: Kako sam postao zadnji vezni...

Zanimljivi detalji iz karijere najboljeg srpskog fudbalera

Danas je jedan od najboljih igrača sveta na svojoj poziciji. Već dugo vremena je najbolji srski fudbaler. Nemanja Matić je prelaskom iz Čelsija u Mančester Junajted pokazao koliko je dobar igrač. Odmah se videlo koliko je Čelsi izgubio, a koliko je Mančester Junajted dobio sa njim.

U Čelsiju je prošle sezone činio nepremostivu prepreku na sredini terena u tandemu sa Kanteom, kod Murinja igra u paru sa Ererom kako bi Pogba imao više slobode u napadu. Matić je briljantan u defanzivnim zadacima, ali i prilično opasan po protivnički gol iz drugog plana. Kada zatrese mrežu, onda je to obično evrogol.

Međutim, ne znaju baš svi da Matić nije uvek bio zadnji vezni i da je na početku karijere imao znatno ofanzivniju ulogu.

„Kada sam počinjao da igram fudbal, san mi je da igram ofanzivnog vezistu i da postižem golove. Kako sam odrastao, pomerao sam se sve više unazad. Kada sam došao u Benfiku, Žorž Žezus mi je rekao da neću dobiti šansu kao ofanzivni vezni“, otkriva Matić.

Srpski reprezentativac je detaljno opisao kako ga je Žezus transformisao.

„U to vreme smo imali mnogo boljih igrača od mene na toj poziciji, poput Pabla Aimara i Havijera Saviole. Njih dvojica su bili veoma niski, ali su bili ekstremno dobri tehničari i veoma kvalitetni fudbaleri. Bilo mi je teško u takvoj konkurenciji da se izborim za mesto. Žezus mi je tada rekao da treba prihvatim poziciju 'šestice', odnosno zadnjeg veznog ako želim da igram. On je rekao da je to pozicija za mene i da mogu da postanem jedan od najboljih na svetu. Počeo sam naporno da radim, da slušam trenera i korak po korak sam napredovao. I kao što vidite, danas sam u Mančester Junajtedu i jako sam srećan što sam tada promenio poziciju“.

Da li su visini i korpulentnost uticali da promenite poziciju?

„I to je bio razlog. S mojom visinom, teško je bilo igrati napred u ulozi koju sam tada imao. A možda je i trener rekao da je visina razlog, da ne bi morao mi kaže kako je moj kvalitet problematičan“, kaže uz smeh Matić.

(FOTO: Action images)