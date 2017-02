Nemanja Mihajlović: Osećam da mogu da zgazim protivnika... Sa Leonardom nema problema, ali ne može da se dere na mene

Partizanovo krilo kaže da nije razočaran ostankom u Humskoj iako je imao želju i ponudu da ode

Pre godinu dana je Nemanja Mihajlović uhvatio zalet posle kojeg je na leđima nosio Partizan na leđima u prolećnom delu sezone. Retko koji igrač je za tako kratko vreme uspeo da se profiliše u vođu i ključnog igrača Partizana. Bukvalno cela igra Partizana u drugom delu prethodne sezone ja zavisila od Mihajlovićevih prodora po levoj strani...

Ali posle čaše meda je usledila čaša žuči. Mihajlović je posle letnjih priprema sa crno-belima bio neprepoznatljiv igrač, a od promašenog penala protiv Zaglebja nije bio ni sneka eksplozivnog igrača od nekoliko meseci ranije.

„Malo sam se više opteretio stvarima o kojima nije trebalo da razmišljam. Stalno sam mislio da moram nešto da uradim. Pokušavao sam da se spustim, ali me držalo razmišljanje da moram da dajem golove, da asistiram. Sam sebe sam gušio... Ne moram ništa, mogu sad da odem sa priprema, ne moram ni da igram fudbal, ali ja to želim. Previše sam bio opterećen fudbalom i stvarima izvan njega“, kaže Mihajlović u razgovoru za Novosti na pripremama u Limasolu.

Prethodna jesen je išla silaznom putanjom u Nemanjinoj karijeri kao što je proleće išlo uzlaznom.

„Kad sam krenuo da pružam dobre partije očekivao se moj pad iz utakmice u utakmicu, ali sam ja izgurao celo proleće. Fizički me kasnije sustiglo, jer sam odigrao skoro sve utakmice, potrošio sam se i psihički. Bilo je mučno, ne smem ni da mislim više. Išao sam do najsitnijih detalja, stalno sam razmišljao, pokušavao da promenim. Tu sam se negde izgubio, dosta sam loših stvari uradio, ali život se nastavlja“.

Iz startne postave ga je jesenas istisnuo Leonardo koji je postao alfa i omega u igri crno-belih, a rivalitet za mesto u timu je začinjen čarkama njih dvojice na večitom derbiju u Humskoj

„Ne, nemamo nas dvojica nikakav problem. Na derbiju se drao na mene, a zna se ko može da se dere, samo stariji igrači, ni ja nemam to pravo. Verovatno je to radio zbog publike. Sve je normalno među nama“, objašnjava Mihajlović.

Sada je opet na novom početku. Pripreme sa crno-belima je dobro počeo. Gol Gorici, gol Koroni, pa gol i asistencija protiv Atlantasa.

„Vraća mi se hitrina, sluša me lopta, to je ono što mi se sviđa. Osećam da mogu da 'zgazim' protivnika u direktnom duelu. Važnije mi je da deset puta prođem jedan na jedan nego da me nema nigde i da dam gol“.

Bilo je blizu transfera ove zime, ali nije razočaran što je ostao u Partizanu.

„Da li sam se razočarao? Malo jesam. Da li sam ubijen? Nisam. Imao sam želju da odem, da napredujem. Sada je to završeno, hoću da radim i da se na leto pojavi bolja opcija i da klub više profitira od mene. Ko zna, možda je ovo i dobro. Najozbiljnija priča je bila za Štutgart. Ne bih se bunio ni za jedan klub od pominjanih, ali kad bi mi dali da biram odlučio bih se za Nemce“, kaže Mihajlović.

