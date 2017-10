Nemanja Radonjić: Neka dođe taj Beljerin da mu bacim peškir u lice

"Tako je nešto pisalo i na MOZZART Sportu, ako ne mogu da ga pretrčim mogu da ga slomim driblinzima. Volim da igram protiv visokih kao što je Mertezaker", puca od optimizma Zvezdino krilo

Loptica je u dvorištu Arsena Vengera! Ukoliko franucuski stručnjak u ekspediciju Arsenala za beogradski meč protiv Crvene zvezde uvrsti Hektora Beljerina (mada su minimalne šanse), mogli bismo u četvrtak veče da vidimo mini spektakl u okviru velikog spektakla kakav je duel velikana sa Marakane i londonskog Emirejtsa.

O brzinskim sposobnostima španskog beka zna se od Japana i Argentine, ali njegovu protivtežu trebalo bi da predstavlja Nemanja Radonjić. Nadaju se svi u i oko srpskog fudbala da će se o motoru u zadnjici rođenog Nišlije tek pričati, jer je tek počeo da blista na velikoj sceni.

Kako se mandat Nemanje Radonjića na Marakani produžava, tako se spisak bekova koje je - onim nepodnošljivom lakim galopom - pretrčao proširuje. Znala je publika u Krasnodaru da zanemi u trenutku kada Zvezdino krilo dobije brisan prostor, Marakana ustaje po komandi kada dobije loptu... Ali u četvrtak će biti nešto drugo. Ozbiljan poligon i ispit za Radonjićeve trenutne domete.

"Voleo bih da dođe Hektor Beljerin i da mu bacim peškir u lice kao što je bilo napisano na MOZZART Sportu", prisetio se našeg izveštaja sa duela između Crvene zvezde i Mačve Nemanja Radonjić.

Sasvim je prirodno što bivšem članu Čukaričkog prija priča o tome kako je on potencijalna mina za odbranu Tobdžija. Do pre godinu dana je bio izgubljen za fudbal, danas navijači očekuju da u njegovim nogama ima dovoljno kerozina da iskoristi višak prostora na polovini Arsenala.

"Ne znam da i sam igrao protiv bržeg od Beljerina, ali jesam protiv dosta ekstremno brzih igrača. Sve je to lepo, ali da dođe Dani Alveš isto bih vam ovo rekao, isto bih rezonovao. Sve igrače gledam istim očima. Možda ne mogu da pretrčim Beljerina, ali mogu driblinzima da ga lomim", smeje se Radonjić.

Na meniju trenera Vladana Milojevića je tek analiza Arsenalove igre, ali Zvezdinno krilo je do tančina upoznato sa kvalitetima odbremenih igrača lonndonskog kluba.

"Meni odgovaraju ovi visoki igrači sa dugim nogama. Kao što je Mertezaker. Volim da igram protiv takvih".

Ima Radonjić veliko poštovanje prema Arsenalu, posebno prvoj zvezdi tima Aleksisu Sančezu čiji je nastup od znakom pitanja.

"Ako me već pitate, verujem da sam brži od njega. Opet Arsenal je mnogo veliki klub, ceo život gledam tu Premijer ligu. Sad ću da igram protiv njih. Lepo je".

Oseća se veliki naboj među prvotimcima Crvene zvezde, ali...

"I jesam i nisam posebno motivisan za Arsenal. Ne plašim se, imam samo pozitivnu tremu. Treba da se ponašamo kao što smo se ponašali pred mečeve sa Krasnnodarom i Kelnom. Pokazali smo da možemo da igramo protiv velikih rivala. Biće nam lakše da igramo ovde. Jesu oni iskusni, ali ne verujem da znaju kakva je atmosfera pred 60 hiljada ljudi".

Adrenalinsku injekciju fudbaleri Crvene zvezde su dobili tokom druženja sa slavnim prethodnicima. Druga su vremena, ali generacija Vladimira Petrovića Pižona im je pokazala da se može protiv bogatijih.

"Drago mi je što sam video sve te ljude. Nedavno sam na Jutjubu pogledao duele između Zvezde i Arsenala iz 1978.godine.

