Nemci su mnogo jaki: Danci isprašeni za 27 minuta, ali ništa nije gotovo (VIDEO)

Panceri još nisu obezbedili prolaz u polufinale, iako imaju šest bodova, a u poslednjem kolu ih čeka meč sa Italijom

Nemačka ide koracima Španije. Panceri su bili sigurni i u drugom kolu Evropskog prvenstva u Poljskoj, pa su posle Češke savladali i Dansku, ovoga puta sa 3:0.

Danci su se držali čitavo poluvreme, ali ih je svojom lepoticom „otvorio“ Devi Zelke, koji je na sjajan način lobovao Hejbjerga za ivice kaznenog prostora. Selekcija Nilsa Frederiksena nije imala ideju na koji način da dođe do izjednačenja, pa ubrzo ostala u potpunosti ostala bez koncetracije, a to su iskoristili izabranici Štefana Kunca i sa golovima Kemfa i Amirija došli do ubedljivog slavlja.

Iako imaju dve sigurne pobede i gol-razliku 5:0, Nemci još nisu obezbedili plasman u polufinale, jer po tri boda imaju Italija i Češka. Panceri u poslednjem kolu igraju protiv Azurina, koji po svaku cenu moraju da vade fleke u toj utakmici zbog poraza od Čeha.

Mečevi u ovoj grupi igraju se u subotu 24. juna od 20.45.

GRUPA C:

Češka – Italija 3:1 (1:0)

/Travnik 24, Havlik 79, Liftner 85 – Berardi 70/

Nemačka – Danska 3:0 (0:0)

/Selke 52, Kemf 72, Amiri 79/

(FOTO: screen shot)