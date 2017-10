Nemci su na Svetskom prvenstvu, Danci pokvarili žurku u Podgorici! (VIDEO)

Stevan Jovetić zbog povrede napustio meč u 20. minutu

Velika žurka spremala se u Podgorici, Crna Gora je igrala za pobedu pred punim tribinama i odličnoj atmosferi, a onda su došli hladni Danci i pokvarili užitak - 0:1 (0:1).

Sa ova tri boda Danci imaju čak priliku da dođu i do prvog mesta, ali će Poljacima odgovarati i remi protiv Crne Gore kako bi overili prvu poziciju.

Najvažniji detalj meča bio je pogodak Kristijana Eriksena u 16. minutu. Lopta mu se lepo namestila na levu nogu, on je opalio sa 20-ak metara kroz noge čuvaru. Bilo je to nezaustavljivo i Danci su došli do zlata vredna tri boda.

Ceo užitak na stadionu pokvarila je i povreda Stevana Jovetića u 20. minutu. Imajući u vidu da su tada Crnogorci već gubili, jasno je bilo da je i moral potpuno pao i na tribinama i u ekipi.

Danci su odigrali pametno i došli do onoga što su želeli. Naravno, za sada je teoretski sve otvoreno, ali najrealnije je da će Poljaci sa prvog mesta na Mundijal, a Danci u baraž.

A do svog cilja stigli su i Nemci. Panceri su u gostima nadigrali Severnu Irsku s 3:1 i rutinski se plasirali na Svetsko prvenstvo u Rusiji 2018.

Zanimljivo, Nemcima je bio dovoljan samo bod iz ove i poslednje utakmice u kvalifikacijama, ali su oni to završili bez mnogo razmišljanja.

Da su došli po tri boda videlo se već u 2. minutu kada je Rudi postigao pravu golčinu, a već u 21. bilo je 2:0 posle pogotka Vagnera tako da je svako pitanje o pobedniku meča bilo završeno. Kimih je u 86. samo stavio tačku na "i".

Panceri su na Mundijalu. A tamo im je i mesto, naravno.

KVALIFIKACIJE ZA SVETSKO PRVENSTVO, EVROPA:

GRUPA C

Četvrtak:

Azerbejdžan - Češka 1:2 (0:1)

/Izmailov 55pen - Kopic, Barak 66/

Severna Irska - Nemačka 1:3 (0:2)

/Magenis 93 - Rudi 2, Vagner 21, Kimih 86/

San Marino - Norveška 0:8 (0:4)

/Henriksen 8, King 15pen, 17, Eljonusi 40, 48, 69, Selnes 59, Lines 87/

Nedelja, sve od 20.45:

Češka - San Marino

Nemačka - Azerbejdžan

Norveška - Severna Irska

GRUPA E

Četvrtak:

Jermenija - Poljska 1:6 (1:3)

/Hambardžumijan 39 - Grosicki 2, Levandovski 18, 25, 64, Blaščikovski 58, Volski 89/

Crna Gora - Danska 0:1 (0:1)

/Eriksen 16/

Rumunija - Kazahstan 3:1 (2:0)

/Budesku 33, 38pen, Kaseru 73 - Turisbek 82/

Nedelja, sve od 18.00:

Danska - Rumunija

Kazahstan - Jermenija

Poljska - Crna Gora

GRUPA F

Engleska - Slovenija 1:0 (0:0)

/Kejn 90+4/

Malta - Litvanija 1:1 (1:0)

/Agijus 23 - Slivka 53/

Škotska - Slovačka 1:0 (0:0)

/Škrtel 89 ag/