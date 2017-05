Nemoguća misija Stiva Brusa: Sa milion funti u Premijer ligu!

Zbog finansijskog fer-pleja Aston Vili ograničena sredstva za transfere ovog leta

Veličina slova A A A

Nova pravila, u stvari stara pravila, ali nove kazne napravile su pravi dar-mar u Čempionšipu. A kako sada stvari stoje najgore može da prođe Aston Vila.

Klub iz Birmingema po pravilima finansijskog fer-pleja sme da odredi samo milion funti za predstojeći prelazni rok! A najluđe od svega je što je Aston Vila na klupu dovela legendanog Stiva Brusa ne bi li iduće godine povratila status Premijerligaša.

Ali, kako sada stvari stoje, Lavovi su "obrali bostan". Po finansijskom fer-pleju svaki klub u zavisnosti od prihoda ima ograničen bankovni minus, a pošto je Vila več u "crvenom" i to čak 81,3 miliona, ona svom menadžeru može da stavi na raspolaganje samo milion funti. Ako pokuša da na neki način izbegne ovu zamku prete joj oštre kazne, a upravo one su ta tužna novost. Jer pre je bila moguća samo novčana kazna, a sada se komesaru lige otvara mnoštvo mogućnosti, sve do sprečavanja prelaska u Premijer ligu!

Ima pojedinih načina koji bi Stivu Brusu olakšali posao ovog leta, kao što je mogućnost da se novac od prodaje igrača koristi za kupovinu. Ali to nikako neće biti dovoljno.

Po svemu sudeći, Vila će morati da se prvo finasijski stabilizuje pre nego što počne da sanja o Premijer ligi, Dotle, Čempionšip je "puna kapa".

(foto: Action Images)