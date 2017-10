Nenad Bjeković ponovo izazvao euforiju u Nici! Pričao o Baloteliju, uvrstio Džajića u idealan tim

I ne samo to, nego je i velikom rivalu iz Crvene zvezde dao kapitensku traku

Kada god se Nenad Bjeković pojavi na Azurnoj obali nastaje - euforija! Godine su prošle, ali navijači Nice, posebno oni stariji, dobro pamte golgetersko umeće nekadašnjeg trenera i direktora Partizana. Za pet sezona u dresu tog kluba Bjeković je postigao 85 golova i ostavio neizbrisiv trag.

Videlo se to i uoči jednog od derbija poslednjeg kola francuskog prvenstva između Nice i Olimpika iz Marseja. Pojavljivanje Bjekovića izazvalo je histeriju kod starijih navijača Nice.Najbolji igrač Nice u prošlom veku je potpisivao dresove, slikao se, naravno zasenio i sadašnje vedete tima Balotelija i Plea.

„Ovakav doček stvarno predstavlja nešto posebno. To je dokaz da sam i dalje prisutan u klubu. Kao što je i Nica prisutna u mojoj kući. U srbiji postoji kanal koji redovno prenosi mečeve Lige 1, obično i Nicu. Pogledam skoro svaku utakmicu. Ovo sve je dokaz da sam u ovom klubu radio dobro kao igrač i trener“, poručio je Nenad Bjeković.

Prisetio se Bjeković velikih duela protiv Sent Etjena i Marselja, a razumljivo pričao je i o karakteru Marija Balotelija.

„Čini mi se da sam bio nekad teži za saradnju od Marija, da me je bilo teže trenirati. Istina, sve je bilo drugačije. Mnogo se priča o njegovom karakteru, ali on je za mene obična beba. Važno je gledati kako se ponaša na terenu, to je jedino bitno“.

Tokom sezone 1978/79. Bjeković je postigao 29 prvenstvenih golova za Nicu. Cifru koju do danas niko nije uspeo da ugrozi.

„Mislim da Baloteli i Plea to mogu da ponove. Posebno Baloteli. On ima sve predispozicije“.

Bjeković je izabrao idealan tim sastavljen od igrača sa kojima je delio svlačionicu. Između ostalih tu je i njegov nekadašnji veliki rival Dragan Džajić, kao i jedna od najvećih legendi Partizana Momčilo Vukotić.

Bjeković je Džajiću dao i kapitensku traku uz reči da je imao neverovatan osećaj za igru.