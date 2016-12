Nenad Lalatović novi trener Čuke: Ako sve bude fer, titula u naredne tri godine

Pa onda inostranstvo

Posle sedam klubova u crveno-belom, Nenad Lalatović je promenio boje i danas je zvanično promovisan u novog trenera crno-belog Čukaričkog.

Samo trajanje ugovora od četiri godine najbolje svedoči o ambicijama i kluba i novog šefa struke. Lalatović ne krije:

“Ako sve bude fer, ako sudjenje bude 50-50 odsto, mislim da Čukarički u naredne tri godine napada titulu“, bez dlake na jeziku rekao je Lalatović i nastavio da o Čukaričkom priča u superlativu.

„Ne govorim ovo zato što sam sada postao trener. Znate da sam i ranije pričao isto još dok sam bio u Zvezdi. Čukarički je najorganizovaniji klub u zemlji i meni je čast što ću raditi s Draganom Galetom Obradovićem, (vlasnikom kluba), jer je, nažalost, malo takvih ljudi u srpskom fudbalu. Iskren da budem, kad sam odmah posle Zvezde maštao o klubu koji bih voleo da vodim, a svi to radimo, nisam maštao o Vojvodini, već baš o Čukaričkom zbog organizacije“

Situacija, međutim, trenutno nije tako bajna. Čukarički je u prvom delu sezone osvojio samo 20 bodova i daleko je od plej-ofa.

“Ima ova ekipa kvalitet, samo treba da je razmrdamo i ja sam siguran da će igrati bolje nego na jesen, a da će od leta to opet biti ona stara Čuka. Neču da se zalećem sa obećanjina, do kraja regularnog toka sezone ima devet kola, a mi imamo 10 bodova manje od tima koji je trenutno na osmom mestu. Neće biti lako stići do plej-ofa. Ipak, ako neki ljudi misle da je to nemoguća misija, za mene je moguća“

Lalatović je najduže radio u Vojvodini - 13 meseci, a u poslednje vreme su ga pratili veliki finansijski problemi u klubovima koje je trenirao.

“Samo to što su mi dali ugovor na četiri, a svuda sam imao na jednu sezonu, govori koliko veruju u mene i moram da budem zahvalan. Cilj je da ovde ostanem što duže, u stvari, sve vreme pre nego što odem u inostranstvo“, zaključio je novi trener Čukaričkog.

Piše: Dejan Stanković

(FOTO: MN Press)