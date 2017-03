Nenadu Bjekoviću se sve smučilo: Balet je zanimljiviji od hop-cup derbija! Ove strance poznaje samo njihova rodbina

„Verujem da će Partizan i ove sezone ostati bez titule samo ako ne želi da je osvoji“, upozorava legendarni as crno-belih

Mučno je bilo gledati ga, jer - osim grešaka sudije - malo šta ponudio je 153. večiti derbi. Smislenu igru u tragovima, dva gola od kojih prvi neregularan, a drugi diskutabilan, gomilu netačnih pasova, premalo napadačkih akcija, a previše prepirki i svađa.

Više nego dovoljno dokaza da se pobuni Nenad Bjeković, jedna od većih legendi ovdašnjeg fudbala, da zagrmi protiv aktera i takvog derbija.

„Ni prethodni nije bio slavan, ali šta smo mi to gledali u subotu - još mi nije jasno. Hop-cup, rikverc, ručna. I balet je zanimljiviji. Jedino ambijent zaslužuje visoku ocenu, bio je odličan, kakav i treba da bude, ali igrači onolikoj publici nisu dali ni zrno od očekivanog. Štaviše. Žalosno je to“, ocenio je za Blic nekadašnji golgeter, potonji trener i veoma uspešni sportski direktor Partizana.

Popularni Đavo, kako ga zovu prijatelji, smatra da je ekipa Marka Nikolića zaslužila povoljniji rezultat od 1:1, kojim je ostala šest bodova iza lidera.

„Partizan je bio kvalitetniji i bliži pobedi. On ima i bolji tim od Zvezde. Zvezda je u poslednja dva derbija jednom pogledala ka Partizanovom golu, eto kako je igrala, a beži Partizanu šest bodova. Tu nešto nije u redu. Verujem i u to da će Partizan i ove sezone ostati bez titule samo ako ne želi da je osvoji“.

Kao partizanovcu, Bjekoviću, razumljivo, smetaju odluke Maja Vujovića. Pre svih propust glavnog sudije i njegovih saradnika iz 34. minuta kad je priznao pogodak Gelora Kange iz akcije u kojoj je Džon Ruiz loptu u teren vratio iz gol-auta.

„Taj čovek nije smeo da sudi najveću utakmicu koju Srbija ima. Videli ste greške. Ako treba neki ljudi da se vežbaju na derbiju ili da im se revanšira za neke stvari time što ćeš im dati da sude ovakvu utakmicu, onda je sve otišlo dođavola“.

Bez pominmjanja konkretnih imena, kao čovek izjavama privlači pažnju na oba dela Topčiderskog brda, osvrnuo se i na podatak da je u 153. večitom derbiju među starterima bilo čak osam stranaca.

„To je ozbiljan problem i to ponavljam godinama. Vidim da je i predsednik FS Srbije Slaviša Kokeza otkrio da previše stranaca nije dobra stvar. Da budemo jasni, apsolutno sam za fudbalere iz inostranstva, ali za one koji donose razliku i koje klub može da proda. Ove što igraju u Zvezdi i Partizanu poznaje samo njihova rodbina. Čitam u medijima da stranci iz tabora večitih rivala haraju, odlučuju u našem fudbalu. Meni takav fudbal ne treba“, zaključio je za Blic Nenad Bjeković.

